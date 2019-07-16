不做“天边孝子”！有些病人家属很容易“失控”

三十年前的北美洲，一个重病且老年痴呆的患者被收入院，她五年未见的女儿在得知消息后，立刻从远方赶来医院照顾。

看到昔日健康的母亲病得如此严重，甚至连自己都认不出时，她愧悔交加。尽管其他家属已决定采取让患者舒服的治疗方式，她却要求尽一切可能维持患者生命，撤销由其他家属签订的拒绝心肺复苏抢救的同意书且威胁医生，要求将患者立刻转入ICU，否则就起诉医院。

这个故事是发表在1991年《JournaloftheAmericanGeriatricsSociety》杂志的一篇论文中，论文的标题里出现了“加州女儿综合征”的叫法，它并不是一种被正式收录的疾病，只是在医护人员中流传的一种调侃说法。之后，台湾的医生给它起了个更客观贴切的名字“天边孝子症候群”，属于家属的一种“失智”状态。

(北京回龙观医院精神科 张大伟)“我母亲好端端的人怎么会这样了?”“如果我爸出了什么事，我一定会去告你们的……”

在医院，临终或慢病患者，有这样一部分家属，他们没有第一时间陪同而来，但是到医院之后就会情绪激动易失控，对家人指责、对医生百般挑剔，坚持要求医生按照自己的意愿去治疗患者，并不顾及患者本身的感受，也不考虑他们提出的建议是否具有科学性、是否浪费医疗资源，以彰显自己的关爱或者“孝心”。

这样的家属会提出很多苛刻的要求，比如专门指定某个医生治疗、只允许某个护士进行护理、病房内不允许其他患者住进来、动辄在病房里大声吵闹等，甚至霸占病房床位、占据公共空间，严重扰乱医疗秩序。

他们为什么会变成这样?有些人认为这是为了掩盖自己之前没有陪伴或尽孝，以此转移别人的注意力，或者是因为不能接受患者的离去。最初是对现实的否认，即不相信医生的诊断，不肯接受亲人将逝去的现实；接下来会出现愤怒，以此表达自己的无助，发泄内心的委屈与恐惧，此时的他们表面看是在无理取闹，实际上可能有深藏的痛苦和无奈；最后，才不得不接受。

此时对于医生来说，如果不能忍住那医患矛盾就会爆发，如果能顺利度过患者家属的愤怒期，医患矛盾就可以避免了。

作为患者家属，为了这种最终的情绪失控，平时要多用心。不一定要透支自己的经济能力，赠送贵重的礼物。而是再远再忙也要听听老人的唠叨，分享自己日常的趣事，这是心灵的触碰。尤其是子女，若是回到家里，可以帮助父母洗澡、按摩，或者依偎在一起看看电视，这是身体的沟通。让爱在身心交汇中生根，滋养彼此，将来少些后悔和遗憾。