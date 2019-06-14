患者做手术，家属该做点儿什么?

在临床工作中，患者家属经常会问，我们应该做什么？医生能理解患者家属这种忧虑、急迫的心情，希望患者手术顺利并早日康复，但是，不恰当的行为可能对医疗操作及患者的康复带来不良影响。那么，围手术期间，患者家属应该怎样配合医生进行治疗呢？

手术之前，首先协助患者完成各项术前检查。这些检查分布在不同的科室，常常需要跑上、跑下。要听从医生的建议，以合理的顺序去安排这些检查，需要较长时间才能出结果的检查可考虑先做。有些检查需要预约，有些需要知情同意，有些必须要家属陪同，有些需要带齐相关资料，有些需要空腹，有些需要清肠，有些需要充盈膀胱、胃肠道等等，都需要遵医嘱充分注意。

其次协助医生控制好患者的高血压、糖尿病、支气管炎、肺气肿等内科病，听从护士的建议，协助患者戒烟，进行呼吸功能锻炼，帮助患者练习翻身叩背、咳嗽排痰、床上排尿等。术前应注意保暖，预防感染，女性要避开月经期，使患者以最佳的状态迎接手术。

手术前，主管医生会和患者及家属详细地交待手术方法、手术风险与预期、可能出现的并发症及对策，以减少患者对麻醉与手术的焦虑和恐惧心理，取得患者及家属的理解。在手术前1天，护士还会为患者进行皮肤准备，一般需要剃去手术切口部位的毛发，清除皮褶的污物，备皮后家属可协助患者沐浴，不能沐浴的患者可在床上擦拭。根据手术的不同，部分患者需要控制饮食和水，进行肠道准备。手术前晚上可向医生要求适量的安定药物，以保证良好的睡眠。

手术当天，家属要将患者随身携带的贵重物品保管好，并配合患者取下假牙、耳环、戒指、项链等物品。有时可协助护理员将患者送至手术室门口，然后按医生要求在指定地点等待，留好联系方式，以便术中需要沟通时医生可及时找到家属。

患者入手术室后从开始麻醉到手术完毕，再到患者苏醒需要一定时间，并非患者在手术室内的时间都在进行手术，作为患者家属不必焦急。手术结束后有时可让患者家属观看标本，医生会主动说明手术情况。

手术之后，可协助医护人员护送患者回到病房，配合观察患者的生命体征、心电监护、各种管道（气管插管、胃管、尿管、肛管、造瘘管、引流管等，注意保护，切勿脱落）、手术切口、出入量、有无并发症发生等。如果患者有异常不适等主诉，应及时告知医护人员。

另外，不同的手术有各自特殊的注意事项，应按照医生的叮嘱来进行，也可以主动向医护人员询问。有时需要帮助护理人员对患者进行翻身叩背、咳嗽排痰、床上活动，按医生要求协助患者下床活动。一般5-7天后，医生会根据病理结果向患者及家属交待预后及进一步治疗。

作为患者家属，当您了解了这些，主动给予适当协助配合，患者亲人的手术及康复将十分有利。

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