孕妇高烧别硬抗 这种病毒进入感染高发期

怀孕期间感冒不舒服，怕影响孩子，不少孕妇会选择硬扛。近日，肇庆怀孕23周的李女士就是出于这样的顾虑，在发烧39度后，没有及时就医。硬扛了一周后出现了严重的多器官功能损害，直至转入南方医科大学珠江医院ICU，才发现李女士所患的并不是普通的感冒，而是登革热。

孕妇高烧扛了一周，致多器官功能损害

家住肇庆的李女士今年39岁，腹中的二胎宝宝快6个月了。6月下旬的一天，李女士突然开始发烧，量体温，达39度。因为怕会影响到胎儿，她不仅没有去医院治疗，更没有吃药。“当时想着就是感冒了，多休息多喝水，应该就能缓解”，李女士说。

然而，1周后，李女士不但“感冒”没缓解，症状反而越来越重，除了发烧，还出现呼吸困难，头痛、腹痛、全身无力。她赶紧前往当地医院就诊，检查结果犹如当头棒喝——心脏、肺脏、肾脏、血液系统、循环系统等多器官功能都已发生不同程度的损害，情况十分危险。

发烧“元凶”不是感冒，竟是登革热

“患者转入时，情况已经比较严重了”，珠江医院ICU副主任王华表示，入院一系列检查结果，都不太好。血氧饱和度很低，需要用无创呼吸机才能维持呼吸；血肌酐升高超过1.5倍，血小板不到正常值下限的十分之一，心肌酶明显升高……这些结果意味着患者多器官功能均已受损。

更严重的是，影像检查结果显示，李女士已经开始出现“大白肺”。“肺部变白，意味着患者已经有严重的感染导致肺渗出，通俗点说就是吐纳气体的肺部，被浸泡在了水里。”王华副主任表示。

孕期情况一向稳定的李女士为何突然发病如此凶险?ICU立即组织医院妇产科等多个科室MDT会诊。结合病情，考虑到当前为登革热高发期，而患者发病前去过果园、树林，医生们筛查其登革热抗体IgM，为阳性；抽血送检广州市疾控中心，果然是登革热。

为在尽全力救治孕妇的同时，最大可能使腹中胎儿少受影响，ICU与妇产科专家经会诊讨论，制定了完善的治疗方案。无创呼吸机辅助呼吸、抗感染、营养支持、输白蛋白和血小板……经过几天的悉心治疗，李女士多器官功能得以改善，呼吸机成功撤除，第6天转入妇产科普通病房，第8天顺利出院，继续妊娠。

提醒：准妈妈出现不适，千万别一味硬扛

登革热是登革热病毒引起，经伊蚊叮咬传播的一种以发热、皮疹和全身疼痛等为主要症状的急性传染病。每年的5月~10月都是广东省的登革热发病高峰季，8月、9月尤为高峰。

登革热病毒的易感人群除了孕妇，还包括老人、有慢性疾病的患者、婴幼儿等。根据病情严重程度，登革热可分为典型、轻型和重型三大类。其中，重症登革热早期表现与典型登革热相似，但在3～5日后，病情突然加重，甚至可能因多器官功能衰竭出现生命危险。

珠江医院ICU副主任王华提醒，目前登革热尚无特效的抗病毒治疗药物，主要采取对症支持治疗等措施。因此，市民朋友们一定要做好防蚊灭蚊工作，一旦出现类似上述症状和表现，要及早就医，防止病情恶化。

此外，需要特别指出的是，不少像李女士这样的孕妇，出现类似感冒发烧等身体不适，因害怕影响宝宝，总想着忍一忍就过去了。

珠江医院产科主任潘石蕾提醒，对于常人来说，感冒发烧可能挨一挨就过去了，但对于准妈妈来说，身体的任何变化都能影响到宝宝的健康成长。

妈妈们处于妊娠的特殊期时，身体的免疫系统被抑制，一旦病毒感染等没有得到及时控制，随之而来发生的重症肺炎、心肝肾功能受损，对妈妈和孩子的影响都将可能是灾难性的，甚至失去生命。因此，准妈妈们出现不适，一定要及时就医，千万不能一味地硬扛。