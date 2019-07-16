遭遇“鬼剃头”？医生告诉你该怎么办

在一个寻常的清晨，洗漱后的您望向镜子，准备精心打扮开始崭新的一天，却发现自己的头发莫名其妙少了一块，您心中一紧，这是怎么回事？这难道是传说中的“鬼剃头”？慌忙中，您赶至医院，最终医生告诉您这是斑秃。但这并没有让您安心，斑秃是什么？我为什么会出现这种问题？头发会不会全掉光了？我们又该怎么办呢？

对于这些疑问，今天，我们请北京协和医院皮肤科医生王海朦来给您解答。

童叟难逃

斑秃更“青睐”中年人

斑秃，俗称“鬼剃头”，常表现为无意发现的、在头部突然出现的圆形或椭圆形脱发斑。最初为小片脱发区，可为一片，也可为多片。脱发区的边缘处常有一些松而易脱的头发，有的已经折断，如将松动毛发拔出，可以看到毛发呈“上粗下细”惊叹号状，且毛发下部的色素脱失。

严重者会在短期内出现全部头发脱落，称为全秃，如伴随眉毛、睫毛等体毛同时脱落，则为普秃。斑秃可发生在从婴儿到老人的任何年龄，但以中年人多见，性别差异不明显。虽无自觉症状，但外貌的改变会给患者带来巨大的社会心理负担。

斑秃是一种非瘢痕性脱发，这个概念对应着瘢痕性脱发。非瘢痕性脱发患者脱发区域的头皮无显著异常。瘢痕性脱发则代表了一类头皮毛囊被破坏、替代而致永久性秃发的疾病，常见病因包括：原发性瘢痕性脱发，比如慢性皮肤性红斑狼疮、毛囊性扁平苔藓、坏死性毛囊炎等，继发性瘢痕性脱发，如皮肤烧伤、放射性皮炎等。

五大因素或让斑秃找上你

斑秃是一种受多种因素影响的疾病，常见的发病原因包括：

1）遗传因素：10%至20%的斑秃患者有家族史，单卵双生的双胞胎可出现表现相似的斑秃。

2）自身免疫因素：有研究认为，斑秃与脱发部位毛囊下端淋巴细胞浸润相关。部分斑秃患者可合并免疫性溶血、溃疡性结肠炎、系统性红斑狼疮和白癜风等免疫异常相关疾病。

3）内分泌疾病：少部分的斑秃患者合并甲状腺疾病，包括甲状腺肿、黏液性水肿和桥本氏甲状腺炎等。

4）感染因素：部分斑秃患者同时有龋齿或扁桃体炎等感染病灶。感染导致局部毛发血供障碍从而引起脱落。

5）环境因素及精神心理因素：这些因素可致病情加重或反复。有些患者在长期焦虑、压力、悲伤环境中或短期情绪波动后会迅速出现斑秃。

三至五成患者一年内可缓解或自愈

若您患了斑秃，不必过于紧张，约30%～50%的局限性斑秃患者可在1年内自行缓解或自愈。您需要调整健康生活方式、规律作息、加强营养、保持心情舒畅，有助于毛发的恢复。对于持续不缓解的患者需要完善系统检查，排除是否合并免疫、内分泌、感染等疾病后并进行病因治疗。可采用的治疗方法有多种，医生会根据疾病严重程度等选择局部治疗、系统治疗及物理疗法等治疗方法。

局部治疗：

1） 皮损内注射糖皮质激素：脱发面积<50%的成人斑秃患者。

2）外用糖皮质激素：广泛用于儿童斑秃或脱发面积<50%的成人斑秃。

3）外用米诺地尔：多与其他方案联合治疗。

系统治疗：

1）口服或静脉注射糖皮质激素：适用于一般治疗无效的全秃、普秃或进展迅速的斑秃患者，需在医生的指导下用药，严密监测不良反应。

2）口服复方甘草酸苷等。

物理治疗：可采用308准分子激光、窄谱中波紫外线照射等。

“鬼剃头”或是身体发出的

“求救信号”

当您突然发现缺失了一片头发时，不要简单地认为这仅仅是“鬼剃头”，这可能是您的身体在向您发出信号。但也不必过度惊慌，您需要去医院就诊，医生根据问诊、查体等情况，可能会完善一些筛查，排除免疫、感染、内分泌等疾病。多数情况下，如果非疾病所致，那么就说明您需要减压了，应激、情绪变化、压力以及缺乏休息等均是斑秃的诱发及加重因素。因此，珍爱秀发需从打造健康身心开始。

文/王海朦(北京协和医院)