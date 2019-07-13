夏日汤品：夏枯草祛湿汤

推荐：广东省中医院临床营养科

推荐人群：湿热夏季，脾气急躁者

材料：夏枯草50g、车前草50g、绵茵陈50g、蜜枣1粒、瘦肉300g（3人量）

烹调方法：药材冲洗、去沙去杂质；瘦肉洗净、切块、飞水。汤煲中加水2000ml，加入所有材料，武火煮沸后改文火煲45分钟，加少量食盐调味即可。

汤品点评：在广东，清热祛湿是夏季永恒的主题，以绵茵陈、薏米为主食材的祛湿汤就是夏季宠儿。

这些天一阵高温炙烤、一阵大雨滂沱，湿热相蒸，肝火上炎比较常见，身体吃不消，可能出现疲乏困重、目赤不适、脾气急躁、尿黄便秘等情况，要不考虑来一碗祛湿汤呗。

夏枯草辛苦寒，清肝火、明目，正合适肝火上炎，急躁易怒、目赤、头胀偏头痛等症状者；配合通利水道，可使湿热之邪从小便而去，具有清热利湿消肿作用的车前草，以及专治“脾胃二家湿热专药”、清热利湿的绵茵陈，成为一款改良版的祛湿汤。但此三药均为苦寒之物，阳虚、脾胃虚寒者不宜，怕寒凉太过者，可加姜一大块调和。