中国学者参加欧洲超声联合会年会并参与制定世界超声联合会肝脏超声造影指南

超声造影在中国发展近20年，已广泛应用于腹部、浅表和心脏等部位。中国学者在超声造影研究和应用中取得的成就引起了国际上的广泛关注和认可。

受中华医学会超声分会姜玉新主任委员的委托，梁萍教授带队十余位中国学者，参加了于2019年5月29日至6月1日在西班牙格拉纳达召开了第31届欧洲超声医学与生物学联合会(EFSUMB)年会，此次年会首次设立了中国专场--“EFSUMB Meets China”。EFSUMB主席Paul Sidhu教授、中国的梁萍教授和徐辉雄教授共同担任大会的主席和主持人。来自中国的谢晓燕教授、郑荣琴教授、黄品同教授和崔新伍教授分别做了“腔内超声造影在腹部疾病的应用”、“CT/MRI 超声造影融合成像在肝细胞癌患者热消融中的应用”、“超声造影评价颈动脉斑块”、“甲状腺结节超声造影”等主题演讲，并与在场的国内外专家进行了深入的交流。

中国学者与EFSUMB主席在“EFSUMB Meets China”中国专场的合影

此次大会，梁萍、谢晓燕、郑荣琴、黄品同、崔新伍、董怡等还受邀参加世界超声联合会（WFUMB）肝脏超声造影指南的共识会议，中国是参与指南制定人数最多的国家。指南的初稿中引用了众多来自中国学者发表的论文。

本次大会还举办了由Martin Krix教授（博莱科影像集团全球医学事务领导者）和梁萍教授主持的主题为“超声造影在肝脏介入方面的应用”的中欧专家圆桌会议。西班牙影像学会主席Jose Luis del Cura-Rodriguez教授、意大利Pavia大学San Matteo医院Maria Franca Meloni教授以及徐辉雄教授分别做了题为“超声造影在肝脏介入诊疗中的作用，总论”、“超声造影怎样在肝脏介入中应用：欧洲经验”、“超声造影怎样在肝脏介入中应用：中国经验”的演讲。

参与WFUMB肝脏超声造影指南制定的全球专家合影

EFSUMB年会首次为中国超声设立中国专场和圆桌会议，6位中国学者参与制定最具权威的WFUMB肝脏超声造影指南，体现了国际超声界对中国超声医学临床和科研水平的认可。（崔新伍）

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）