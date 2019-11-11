“祥生杯”2019全国超声医学多模态人工智能人机大赛在京举办
11月10日，第二届“祥生杯”全国超声医学多模态人工智能人机大赛在北京举办。本次活动由首都医科大学超声医学系、中国医师协会超声医师分会、北京超声医学学会联合主办，无锡祥生医疗科技股份有限公司协办。
中国医师协会超声医师分会副会长朱强教授，解放军总医院第一医学中心超声诊断科名誉主任唐杰等20多位国内知名超声专家出席活动，副会长朱强教授发表欢迎辞。
活动当天，中国超声医学人工智能联盟成立超声医学人工智能研究中心，中国医师协会超声医师分会副会长朱强教授，解放军总医院第一医学中心超声诊断科名誉主任唐杰，无锡祥生医疗科技股份有限公司首席科学家赵明昌博士为中心的成立进行揭牌。
超声远程会诊项目也取得了一定成效，现场成功连线甘肃卫生院，并由专家详细解答当地卫生所医师的疑难问题。随后迎来活动的重头戏——人机大赛。紧张激烈的人机PK大战，瞬间燃起了场内外观众的瞩目，场内外互动答题你来我往，精彩不断。截至活动结束，海内外观看网络直播的观众数万人。此次祥生SonoAI与超声医师的人机大战共分为三场，分别是肝脏超声造影、心脏超声以及乳腺超声人机大战，这三个病种都是在临床诊断过程中具有难点和典型性，而肝脏超声造影和心脏超声都是首次挑战人机大战，乳腺超声方面也较去年的模式有所升级，是以模拟仿真打图进行现场判断。
SonoAI已经是第二次参加人机大战了，经过一年的深度学习后，在诊断效率上亦有了明显的提升。三场比赛下来，SonoAI分别以90%（肝脏造影人机大战）、80%（心脏超声人机大战）以及95%（乳腺超声人机大战）的答题准确率胜出，足以证明超声人工智能在识图、读图速度、稳定性以及准确率方面更具优势。
最后，唐杰主任对本次活动做了总结性发言，超声医学影像与人工智能融合应用的优势已初现端倪，从医院、医生以及患者三方都能获益。并鼓励在场所有“超人”要用于探索创新，结合临床需求，服务好更多的民众。
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