罗渝昆教授荣获“卓越建树奖”荣誉称号

推举医者榜样，引领尊医舆论，促进人民健康。8月9日，第三届国之名医盛典在人民日报社举行，罗渝昆教授荣获“优秀风范奖”荣誉称号。

“国之名医盛典”是人民网、健康时报主办，人民日报社及其社属媒体共同支持、参与的年度“医生学术活动”。活动以“权威、客观、公正”为原则，旨在通过活动载体，形成促进我国名医成长的政策、机制、舆论、学术、社会环境，激发医生做名医的内生动力与职业尊崇感，为健康中国战略助力。国之名医榜单设国之大医·特别致敬、国之名医·卓越建树、国之名医·优秀风范以及青年新锐四类荣誉称号，展示临床工作突出、患者口碑良好、科研贡献显著的医生群体。

罗渝昆教授，解放军总医院第一医学中心超声科主任、主任医师、教授，博士研究生导师。

长期从事超声诊断及介入治疗的工作。中央保健委员会会诊专家、北京超声医学学会理事长；中国医师协会超声医师分会总干事兼学科建设与管理委员会主任委员；中国医学影像质量研究会超声专委会主任委员；中国医疗保健国际交流促进会超声专业委员会副主任委员，中国影像技术研究会常务理事兼超声专业委员会副主任委员，解放军超声专业委员会秘书长等职务，担任《中华肝胆外科杂志》、《中华超声医学杂志》电子版、《中国医学影像学杂志》、《中国医学影像技术杂志》等杂志编委，以第一和通讯作者发表论著100余篇，参编专著10余部，牵头制定《腹部超声检查指南》及《甲状腺微小癌消融治疗指南》；先后承担国家及省部级课题13项，获国家发明专利7项，2011年获军队科技进步一等奖。

主要贡献：擅长腹部、甲状腺等部位疑难病症的超声鉴别诊断，甲状腺等部位肿瘤的消融治疗。在国内外较早开展甲状腺及颈部淋巴结的消融治疗术，完成2万余例超声介入诊疗手术，疗效显著，多次参加北美放射学会、美国甲状腺协会、欧洲放射学会等会议的主持、讲者等。每年举办超声造影新进展及介入治疗新进展，已培训来自国内外专家1000余位专家。组织和参与多项国际、国内多中心临床研究。

科研重点：

（1）人工智能辅助超声诊断系统的研究

（2）甲状腺癌转移机制研究

（3）超声引导肿瘤精准微创治疗研究

（4）靶向超声造影的基础及临床研究

（5）慢性肾脏疾病影像新技术无创性诊断研究

（6）危急重症超声早期诊断及疗效监测研究