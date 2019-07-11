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跑步健身注意啥

2019年07月11日14:19 来源：人民网-生命时报

广东读者纪女士问：我今年21岁，是一名大学生，体质比较虚弱，想通过跑步来增强体质、预防疾病。但是看网络上的介绍，发现跑步也有很多要注意的事，请问怎么跑才有利健康？

中山大学附属第三医院关节外科创伤骨科主治医师陈郁鲜解答：跑步是很好的强身健体、预防疾病的手段，但怎么跑确实有讲究，首先要提醒，跑步要根据个人情况决定强度和具体方法，必要时要寻求专业人士指导。以下一些事项是每位跑步者都要注意的：1.户外跑步要注意天气条件，建议在空气质量良好的情况下跑。2.不能在马路边跑步。有研究显示马路边健身相当于不健身，不能让人更健康，也不能预防疾病。3.不能超过1小时，经常训练超过1小时，会增加心律失常的风险，建议跑步在半小时以上、1小时以内。马拉松往往超过1小时，不建议人人参加。4.空调房中PM2.5会显著下降，因此健身房是很不错的选择。5.使用跑步机和穿一双保护型的运动鞋，有助于降低膝关节冲击，对保护关节很有作用。6.适当的力量训练，比如爬楼梯（不是下楼梯）和蹲下起立等，可以增强肌肉，保护关节。很多人跑步之后膝关节疼痛，实际上并不是关节损伤，而是膝关节周围的韧带损伤和肌肉损伤。避免韧带损伤的最佳方法就是拉伸。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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