拉伸膝关节，腿脚更年轻

随着年龄的增长，膝关节慢慢变僵硬，腿脚也就不灵活了。近日，日本活力门网推荐了2个拉伸膝关节的动作，可以有效缓解腿部疲劳，让腿脚更年轻，但大家必须坚持每天拉伸一次。

动作一：坐在椅子1/3处，将左腿向前伸展，左脚跟置于地板上，脚趾朝上；双手放在膝关节处，用手掌稳固膝关节，然后向下推，推到无法推到的地方后，返回原位；以此反复进行30秒~1分钟，然后换另一条腿。

动作二：坐在地板上，右腿弯曲，左腿伸直，左脚跟置于地板上，脚趾朝上，双手放在左膝上；伸展背部，上半身慢慢向前倾斜，感到身体的重量落在膝盖上，一直到无法继续前倾的位置后，复原；以此反复进行30秒~1分钟，然后换另一条腿。注意腿部尽量贴合地板，若感觉拉伸不够，还可以将毛巾叠好放在脚后跟进行拉伸。此动作可以充分伸展膝关节和背部。