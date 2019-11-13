解决每个年龄段的“男”题

主讲人：东南大学附属中大医院副院长、泌尿外科主任 陈 明

男性一直被视为家庭的脊梁、社会的中坚，需要面对社会、工作和家庭等各个方面的压力，常常忽视了自身健康。而健康是人生最大的资本，也是获得成功、拥抱幸福的基本保障。因此，男性在不同年龄段都要注意不同的健康问题。对于这些“男”题，更好地认识它们，解决它们，才能踏上幸福的人生旅程。

10岁：小心包茎和包皮过长

对于婴幼儿和青少年时期的男孩，包皮问题容易引起家长关注。如果包皮口狭窄，或包皮与阴茎头粘连而导致包皮不能上翻显露出尿道口和阴茎头的情况，称为包茎。如果包皮覆盖阴茎头，但能上翻露出尿道口和阴茎头，称为包皮过长。当包茎、包皮过长时，皮脂腺分泌物和上皮脱屑组成的白色包皮垢容易积聚，诱发包皮龟头炎。

建议：若炎症反复发作，建议手术治疗。此外，家长对男孩的性发育状况也需多加关注，排查隐睾、睾丸下降不全、尿道下裂等疾病。比如隐睾，对以后生育、恶变、扭转的几率及心理因素都有影响，应尽早发现、尽早治疗。

20岁：前列腺炎是痛点

男性从20多岁开始可能会受到前列腺炎的困扰，这一现象与年轻人的生活习惯有关，如吸烟、饮酒、久坐、熬夜、饮食辛辣、不适当的性生活等，这些习惯让前列腺“备受煎熬”。临床上以慢性前列腺炎多见，主要表现为长期、反复的骨盆区域疼痛或不适，持续时间超过3个月，可伴有不同程度的排尿症状，如尿频、尿不尽等。部分病程较长的患者缺少对疾病的正确认识和了解，过分担心，可能出现抑郁、焦虑等心理障碍。

建议：对于大部分前列腺炎患者，保持健康的生活习惯、加强体育锻炼等就可改善症状，不需要特殊处理。对于严重影响生活质量者，可到医院接受健康指导和规范治疗。

30岁：防男性不育症找上门

30岁左右的男性是生育的主要人群，随着国家二胎政策放开，让不少大龄夫妇加入再生育大军，男性不育症也随之成了男科“热门”疾病。据世界卫生组织数据显示，15%育龄夫妇存在不育问题，男女双方原因各占50%。在精子的产生、成熟和输送，以及在女性生殖道内获能、受精过程中的某个或某些环节异常，就可发生男性不育。吸烟、酗酒、吸毒、穿紧身裤、桑拿浴等对男性生育力有明确影响，不良的环境因素，如长期暴露在有毒的装饰材料和油漆涂料、化学产品、电磁波、放射性以及高温工作环境可降低生育力。

建议：男性不育症先明确病因，再对症治疗，目前主要的治疗方法有健康生活指导、药物治疗、显微外科手术等。

40岁：正视勃起功能障碍

到了40岁，很多男性总是力不从心，饱受阴茎勃起功能障碍（ED）的困扰。ED的发生可能涉及到血管、神经、解剖、内分泌、药物诱导、创伤、心理等多个方面。实际上，ED不仅影响患者及其伴侣的生活质量，也可能是心血管疾病的早期症状和危险信号。ED和心血管疾病有相同的危险因素，如肥胖、糖尿病、血脂异常、代谢综合征、缺乏锻炼、吸烟等。

建议：对于ED需要早发现、早治疗，同时也要预防和治疗相关的慢性疾病。通过治疗ED，可以提高男性的自信心，提升夫妻双方性生活的满意度，促进家庭幸福感。

50岁：被忽视的男性更年期

我们总说女性有更年期，往往忽略了男性也有更年期。50岁后，男性雄性激素机能逐渐衰退，尤其睾酮分泌减少，造成睾酮缺乏而带来一系列身心障碍症候群，被称为男性更年期综合征（LOH）。国内的流行病学研究显示，LOH的患病率高达10%~20%，主要表现为体能下降、容易疲劳、记忆力减退、注意力不集中、烦躁不安、抑郁、潮热、阵汗和性功能减退等症状。

建议：自我健康管理非常重要，如保持健康的生活方式和良好的心态，加强体育锻炼，降低体重，避免久坐、吸烟、酗酒，同时减少糖尿病和心血管疾病的相关风险。对一些睾酮缺乏症状较重的患者，在医生的专业指导下采用睾酮补充治疗也是常用的方法。

60岁：重视良性前列腺增生

良性前列腺增生作为男性的特有疾病，发病率会随年龄的增长而升高，到60岁时发病率大于50%，80岁时高达83%，不仅影响患者的生活质量，也易诱发其他疾病。最典型的症状是尿频、尿急、夜尿增多，以及排尿踌躇、尿线细、排尿困难、尿不尽、尿后滴沥等，严重的还会出现尿潴留、反复感染、血尿、膀胱结石、肾积水等。

建议：治疗上主要包括观察等待、药物治疗和外科治疗。值得一提的是，该年龄段也是前列腺癌的高发时期，所以在诊断前列腺增生前要排除癌变的可能。

70岁以上：当心前列腺癌

世界范围内，前列腺癌发病率在男性所有的恶性肿瘤中位居第二，虽然亚洲发病率低于欧美国家，但近年来呈上升趋势，且增长比欧美发达国家更迅速。早期前列腺癌通常没有症状，很容易被患者忽略。很多情况下，患者出现血尿等较严重症状时才就诊，更有患者出现骨转移引起的疼痛、病理性骨折后才就医。

建议：尽早发现是根治前列腺癌的关键，建议50岁以上男性每年至少进行一次前列腺癌筛查。目前，对前列腺癌患者的治疗，包括手术治疗、放射治疗、内分泌治疗，以及局部治疗中的冷冻治疗、高强度聚焦超声治疗等，选用何种治疗需综合考虑。另外，术后要注意康复锻炼，比如提肛锻炼能让患者尽早恢复尿控。

预防前列腺癌，除了特定人群筛查前列腺特异抗原（PSA）外，还可从日常生活上注意。首先，日常饮食中多吃蔬菜、水果、粗粮；其次，饮酒要适量，因为，大量饮酒会增加患前列腺癌的风险；再次，要关注身体的异常反应，比如莫名出现尿频、尿急、尿不尽、尿血、射精疼痛等现象，如有上述症状应尽快去医院检查；最后，要坚持运动，保持健康体重。因为肥胖影响激素水平，从而增加患前列腺癌的风险。▲