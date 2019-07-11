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夏季解暑良饮 三黄三白三豆

2019年07月11日08:48 来源：中国妇女报

夏季养生的重点在于益气养阴，健脾除湿，清热解暑，五脏并调。以下几款夏季饮品，可以在家自制，不仅健康养生，而且解暑好喝，老少皆宜。

三黄饮。原料：黄豆、黄瓜、蜂蜜。做法：先将黄豆煮至半熟，入黄瓜煮烂，后加入蜂蜜即可。功效：清热解暑，可治疗咽喉干痛。

三豆饮。原料：绿豆、赤小豆、白扁豆。做法：三种豆子下锅，加水煮烂即可，引用浓汁。功效：清热解暑，利水健脾，适用于暑湿吐泻。

三白饮。原料：白茅根、白木耳、白砂糖。做法：将三种原料按自己口味混合，加水煮开即可。功效：滋阴生津，利尿解暑，适用于暑热之小便不畅者。

进入夏季后，饮食以清淡、苦寒、富有营养、易消化的食物为佳，避免吃粘腻难以消化的食物，勿过饱过饥。同时在日常膳食中应多配些含钾、维生素与矿物质丰富的食物，也有利于防暑。如茄子、西红柿、黄瓜、榨菜、紫茶、海带、土豆、豆制品与桃子、香蕉、苹果、葡萄、西瓜、无花果等。 （胡珍）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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