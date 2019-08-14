帮孩子舒心度夏并不难

夏日炎炎，酷热难耐，令不少小朋友备受煎熬，有的甚至出现“疰夏”的现象，如口黏、乏力、四肢倦怠及食欲不振等。那么，如何破解暑热、舒心度夏呢？

西瓜是解暑利器

西瓜全身都是宝，是夏季的解暑利器。西瓜瓤有清热除烦、生津解渴、利尿的功效，金元四大家之一朱丹溪在著作里曾推崇以“西瓜浆水徐徐饮之”来治疗口腔溃疡。

西瓜皮也是宝，西瓜皮最外层的青皮层是一味很有名的中药，称为“西瓜翠衣”，有清热解暑、止渴利尿的功效。清代温病大家王孟英的王氏清暑益气汤，就是由西瓜翠衣配以补气养阴的西洋参等组成。

此外，还有一味来自西瓜的中药——西瓜霜。西瓜霜的制法独特，是将瓜瓤挖干净后装入中药芒硝，密封后置于阴凉通风处数十日，西瓜的外皮会产生一层白色的霜样物质，这个就是西瓜霜。西瓜霜为喉科要药，有清热解毒的功效，对口舌生疮、咽喉肿痛等有良效。

化湿推荐“四良方”

下面推荐四款适宜小朋友服用的食疗方，可有效解暑化湿。

绿豆汤：绿豆素有“防暑圣品”之称，具有清热消暑、利尿除烦之功，非常适合夏季饮用。

莲子粥：“若要不失眠，煮粥加白莲。”莲子既能养心安神，又可宁心安神，而莲子中的绿色胚芽（即莲子心）又有清心安神的作用。因此，服莲子可消除暑热引起的烦热不安、心浮气躁等。

藿香茶：藿香是一味芳香化湿中药，既能芳香化湿，又能解暑发表，辛散不峻烈，微温又不燥，夏季可常将藿香煮水代茶饮。

酸梅汤：酸梅汤一般用乌梅、陈皮、山楂、桂花、甘草来熬制，其中乌梅可生津止渴；山楂、陈皮可化食消积，开胃健脾；桂花可清心养神；甘草能补益调和。根据具体情况，如小朋友出汗过多，气虚明显，可加少许太子参或红枣、桑葚来益气补血。（孙国根整理）