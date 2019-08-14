热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

帮孩子舒心度夏并不难

复旦大学附属儿科医院中医科 和婧伟

2019年08月14日14:11 来源：健康报网

夏日炎炎，酷热难耐，令不少小朋友备受煎熬，有的甚至出现“疰夏”的现象，如口黏、乏力、四肢倦怠及食欲不振等。那么，如何破解暑热、舒心度夏呢？

西瓜是解暑利器

西瓜全身都是宝，是夏季的解暑利器。西瓜瓤有清热除烦、生津解渴、利尿的功效，金元四大家之一朱丹溪在著作里曾推崇以“西瓜浆水徐徐饮之”来治疗口腔溃疡。

西瓜皮也是宝，西瓜皮最外层的青皮层是一味很有名的中药，称为“西瓜翠衣”，有清热解暑、止渴利尿的功效。清代温病大家王孟英的王氏清暑益气汤，就是由西瓜翠衣配以补气养阴的西洋参等组成。

此外，还有一味来自西瓜的中药——西瓜霜。西瓜霜的制法独特，是将瓜瓤挖干净后装入中药芒硝，密封后置于阴凉通风处数十日，西瓜的外皮会产生一层白色的霜样物质，这个就是西瓜霜。西瓜霜为喉科要药，有清热解毒的功效，对口舌生疮、咽喉肿痛等有良效。

化湿推荐“四良方”

下面推荐四款适宜小朋友服用的食疗方，可有效解暑化湿。

绿豆汤：绿豆素有“防暑圣品”之称，具有清热消暑、利尿除烦之功，非常适合夏季饮用。

莲子粥：“若要不失眠，煮粥加白莲。”莲子既能养心安神，又可宁心安神，而莲子中的绿色胚芽（即莲子心）又有清心安神的作用。因此，服莲子可消除暑热引起的烦热不安、心浮气躁等。

藿香茶：藿香是一味芳香化湿中药，既能芳香化湿，又能解暑发表，辛散不峻烈，微温又不燥，夏季可常将藿香煮水代茶饮。

酸梅汤：酸梅汤一般用乌梅、陈皮、山楂、桂花、甘草来熬制，其中乌梅可生津止渴；山楂、陈皮可化食消积，开胃健脾；桂花可清心养神；甘草能补益调和。根据具体情况，如小朋友出汗过多，气虚明显，可加少许太子参或红枣、桑葚来益气补血。（孙国根整理）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn