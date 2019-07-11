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治疗高血压，运动和药物并驾齐驱

齐 欣

2019年07月11日07:57 来源：人民网-生命时报

国家老年医学中心、北京医院心血管内科主任医师 齐 欣□主治医师 裕 丽

很多老年高血压患者想运动，又担心身体承受不了。其实，运动是高血压最基础的治疗方法，和药物并驾齐驱。一般推荐给患者的运动包括：步行、健身跑、骑自行车、游泳、太极拳等。

步行可在早晨、黄昏或睡前进行。开始速度70~90步/每分钟，持续10分钟后逐渐提速。每次锻炼30~50分钟，每日1~2次，根据个人状况调整。

跑步推荐可达的最高心率是：40岁以内不超140次/分钟，50岁以内不超130次/分钟，60以上控制在120次/分钟内。时间以每次30~60分钟为宜，每周3~4次，或隔日一次。

自行车或游泳的强度与跑步类似。游泳对肥胖患者较适宜，可减少关节损伤。

太极拳动作柔和，肌肉放松，活动幅度大，且要求思绪宁静，对降低血压有帮助。

无论选择何种运动，都应从轻量开始，循序渐进。锻炼前做好准备活动，避免过分用力，运动结束后做放松活动。尤其是动脉硬化严重或年龄较大的患者，应尽量避免造成血压骤然升高的动作，如：头朝下、快速前倾、低头弯腰等。

如果您安静状态下的血压高于220/110毫米汞柱，请暂时不要参加锻炼。运动过程中血压如果高于250/115毫米汞柱，需停止锻炼。本身服用β阻滞剂（比索洛尔或美托洛尔等）药物时运动心率会有所下降，不用强求心率达标。应用利尿剂降压的老年患者，运动时可能出汗较多，注意补充电解质，避免低血压。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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