夏季水果如何保存？不是所有水果都能冷藏！

夏天到了，各种水果大量上市，很多上班族喜欢趁周末，一次多买点，放在冰箱里保存，想吃的时候拿出来，口感冰凉。但是，并不是所有水果都适合放在冰箱冷藏保存，有些水果天生“怕冷”，放入冰箱不仅会冻坏水果，还会破坏水果品质和风味。

一般情况下，水果的日常保存可分为以下四类：

1、不能放入冰箱，否则会冻伤。如：香蕉、杨桃、枇杷等。

2、可以放入冰箱，但一定要先催熟（即未熟果不可放入冰箱）。如：榴莲、释迦、百香果、柿子等。

3、必须放入冰箱，才能久存。如：桃子、桑椹、李子、荔枝、龙眼、红毛丹、樱桃、板栗、番石榴、葡萄、梨、草莓、山竹、火龙果、甜瓜、柚子等。

4、常温保存或冰箱冷藏均可。如：柠檬、凤梨、葡萄、柳橙、橄榄、青枣、苹果、西瓜、橘子、椰子、葡萄柚、甘蔗等。

储存水果有诀窍

各种水果由于种类不同，其最佳储存温度也有所差别。

西瓜

西瓜的保藏温度在10到12摄氏度，一般温度低于9.5摄氏度就会出现冷害的情况，

没有切开的西瓜在常温下可以保存10天以上，要注意将西瓜放置在阴凉、通风、干燥等适合西瓜保存的地方。如果想吃冰凉一些的口感，可把西瓜放在冰箱里冷藏两小时之后再吃，风味最佳。

西瓜本身水分和发酵糖类含量很高，易滋生细菌，西瓜切开之后内部发酵糖直接接触外界，很容易被细菌滋生，所以西瓜切开后，一定要放入冰箱保存，但是最多只能放置12到24个小时。

芒果

芒果的最佳保存温度在10℃—13℃左右，温度低于8℃果皮就会变黑。

所以，芒果最好放在避光、阴凉的地方贮藏，如果一定要放入冰箱，应置于温度较高的蔬果槽中，保存的时间最好不要超过两天。

香蕉

香蕉保存在8℃—23℃之间最合适，高温容易导致过熟变黑，而温度低于5℃则易发生冻伤变黑。

可以先把买回来的成串香蕉用清水冲洗干净，用清洁的布抹干水份，把香蕉放进塑料袋里，再放一个苹果，尽量排出袋子里的空气，扎紧袋口，放在家里比较通风透气凉爽的地方。

葡萄

很多人葡萄一买回家，就习惯马上去冲洗干净，然后放进冰箱，这样的做法很不可取。

葡萄最好等到要吃的时候再拿去洗，先洗再储存很容易坏掉。

正确的方法是，把葡萄里的坏粒和杂物拣出来，然后一颗一颗剪下来，放到保鲜盒里，但要保留蒂头，不能让果肉暴露在空气中，否则不仅引虫子，还会加快氧化。之后，将水份用纸吸干，用保鲜膜密封起来，放入冰箱的恒温室中。

山竹

山竹极易变质，若想放的时间长一些，就一定要保证低温少氧。

一般情况下，热带水果是不能放在冰箱里贮存的，可山竹却不一样。因为低温可以减少山竹水份的丧失，降低果胶酶的活性，延缓老化，所以山竹应该放在冰箱里冷藏。

木瓜

成熟的木瓜果肉很软，不易保存，买回后要立即食用。

若买后不打算立即食用，建议选择尚未全黄略带青色的木瓜为优，待回家后摆放1至2天，再以保鲜袋包好放入冰箱冷藏，最多可以保存约4至5天。木瓜的最适宜保存温度在7℃左右。

冰镇水果食用三注意

（1）注意一：

食用时间有讲究。尽量不要在刚吃饱或者空腹时食用冰镇水果，可以在饭后1~2小时后食用。

（2）注意二：

每次食用量不宜过多，以不引起胃肠道不适为宜。如西瓜每次食用不要超过500克，葡萄15颗左右，桃子不要超过1个，草莓10～15颗。

（3）注意三：

如果西瓜一次没有吃完，冰镇后下次食用前应把表层切掉再食用，其他储存在冰箱的水果也要重新洗一遍后再食用。