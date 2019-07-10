株洲市中心医院心内科主任 郭书红

多数人认为高血压会导致中风，低血压不会，也不积极治疗。但其实低血压也可能导致中风（脑梗死）。

多少算低血压，一般来说，当血压降到90/60毫米汞柱以下时，就可称为低血压。



低血压是无症状性脑梗死、进展性卒中的危险因素，急性或慢性的低血压均可能导致脑梗死。比如，老年人腹泻后，由于大量脱水造成机体有效循环血量降低，脑灌注不足，再加上血管里原有的动脉粥样硬化、血管狭窄等不良基础，大大增加了卒中的发病风险。

而且，由于长期的低血压，血液流动缓慢，血液中的血小板、纤维蛋白、胆固醇等物质会发生聚集，形成微小栓子附着于血管壁，若栓子脱落则会随着血液流入脑血管，导致脑栓塞，若栓子再慢慢聚集起来，则很容易堵住血管，引发缺血性脑卒中。

低血压患者可适当增加食盐的用量，同时要多饮水，增加血容量，从而可以提高血压，增加营养，吃些有利于调节血压的滋补品。

为防止晕倒，老年低血压患者平时应注意动作不可过快过猛，从卧位或坐位起立时，动作应缓慢一点，以免头晕。

排尿性低血压患者还应注意一个小细节，在排尿的时候最好用手扶住一样较牢固的东西，以防摔倒。

平时，可以注意测量血压，若是发现血压存在偏低的情况的时候，建议尽早去医院就诊。不管是高血压还是低血压都应该引起重视。

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预防有六招 房间温度不宜过高或过低，不要长时间洗热水澡；少食多餐别便秘；起床别太猛；运动要和缓；穿弹力袜或弹力裤；定制个性方案，与药物和全身性疾病相关的体位性低血压需找专业医生制订治疗方案。

一个茶饮方 此类人属于中医气虚者，经常有头晕头昏、疲乏无力、懒言纳差、畏寒肢冷、胸闷心悸、劳累后加重。可试试低血压经验袋茶饮小方：青皮、麦冬、枳实，各5克，甘草3克，每天泡茶饮，一包即可。

三个运动方 仰卧双臂上举，双手叉握，同时牵拉对抗，拉时吸气恢复时呼气，重复3～4次；双臂从身体两侧向头上方举起，双手相握慢慢伸直手指，随后吸气，同时双臂从两侧放下还原；仰卧，双臂放于体侧。吸气，双膝弯曲并拢上举，尽量触及胸部，恢复时呼气，重复5～6次。也可两腿轮流屈膝上举。