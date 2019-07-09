2019第二届儿科临床病毒论坛在京召开

7月6日，由国家儿童医学中心（北京） 首都医科大学附属北京儿童医院、北京市儿科研究所、福棠儿童医学发展研究中心主办，中国医疗保健国际交流促进会分子诊断学分会、中华医学会医学病毒学分会临床病毒学组、中华医学会儿科学分会感染学组协办的国家级继续教育项目：“第二届儿科临床病毒论坛暨第六届儿童EB病毒感染相关疾病及实验室诊断学习班”在北京顺利召开。国家儿童医学中心（北京）、首都医科大学附属北京儿童医院、北京市儿科研究所感染与病毒研究室主任谢正德主持会议。首都医科大学附属北京儿童医院院长、北京市儿科研究所所长倪鑫教授、中国医疗保健国际交流促进会分子诊断学分会主任委员、中国疾病预防控制中心中心实验室主任马学军教授出席本次会议并做大会致辞。

现任中国医学科学院北京协和医学院科技管理处处长、病原生物学研究所克里斯托弗·梅里埃实验室主任王健伟研究员、中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所副所长许文波研究员、首都医科大学附属北京儿童医院申昆玲教授、首都儿科研究所钱渊研究员、复旦大学附属儿科医院俞蕙教授、华中科技大学附属同济医学院方峰教授、中国医学科学院病原生物学研究所克里斯托弗·梅里埃实验室副主任任丽丽研究员、深圳市儿童医院感染科邓继岿主任等专家分别为大会作了主题报告。

首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫致开幕辞，并谈到“儿童病毒性疾病涉及呼吸、感染、消化、血液、神经等多个学科，严重威胁到儿童的健康和生命安全。要做好应对儿童感染性疾病巨大威胁和挑战的准备，把握好儿科病毒性疾病的现状与前沿方向，要促进儿科重要病毒性疾病的诊治研究，需要加强儿科临床研究学者与临床医师的交流、联系与合作，充分利用好现有学术资源，推动我国儿科临床病毒学科发展。”此外，中国医疗保健国际交流促进会分子诊断学分会马学军主任委员主持并宣布中国医疗保健国际交流促进会分子诊断学分会儿科感染学部正式成立。

北京市儿科研究所感染与病毒研究室主任谢正德表示，儿童是特殊的群体，病毒感染又是儿童最常见，最容易导致重症的疾病之一。召开第二届儿科临床病毒论坛并且成立了分子诊断儿科感染学部，有助于推动和促进儿童感染性疾病的精准诊断和精准治疗，从而提升儿童感染性疾病的诊治水平，他提出，目前为助力于临床和检验的交流，儿科感染学部成员既有临床医生也有检验技术人员，一方面，检验人员可以了解临床需求，另一方面，临床医生可以就如何选择合理的实验室诊断方法及结果进行解读。未来学组会积极推动分子诊断方法在儿童感染性疾病诊断中的应用，对一些儿童重要感染性疾病进行病原学调查。

会议最后，大会主持人宣布第二届儿科临床论坛暨第六届儿童EB病毒感染相关疾病及实验室诊断学习班圆满结束，感谢莅临大会的各位专家、相关企业代表的积极付出参与，并热忱欢迎各界同行为儿童病毒性疾病的研究开展更深入的交流与合作。