传阿托品治近视 家长求网购

众所周知，阿托品是用来散瞳用的眼药水，突然一夜之间，它就被炒作成了“可控制近视发展的唯一药物”。据了解，不少低浓度阿托品在各路宣传下，成为一些父母的求购药品。记者走访发现，虽然广州多个药房的药师都会向消费者详细解释阿托品的具体用处，且开架产品中基本没有阿托品的身影，但网络上依旧传递着不少阿托品“神药”信息以及购买渠道。

记者日前走访多家药房，并未见到阿托品相关药物身影。一位药师告诉记者：“这一药物在药房无法购买，需要在医院购买。”该药师表示，阿托品主要用于散瞳验光，目前市面上的药品没有治疗近视一说。然而，记者发现，网上依旧流传不少宣传阿托品神效的信息。有的表示其可以“长期防控近视”，有的写“无明显副作用”，还有的称“是可控制近视发展的唯一药物”。据了解，目前通过一些特定的网络渠道依然可以购买到阿托品滴眼液。

有业内人士告诉记者，此前不少家长通过找人代购境外0.01%硫酸阿托品滴眼液或者通过医院医生自行配置，仍有人相信阿托品可以治疗近视。然而，国内眼视光专家王凯曾撰文表示，低浓度阿托品眼药水，只适用于近视快速进展、用其他手段控制效果不理想，且双眼视觉功能基本正常的青少年近视患者，绝不可以作为日常近视防控的常规用药。眼科专家周翔天表示：只知道阿托品控制近视有一定效果，但具体作用机制并不清楚，且目前最长只有5年的临床观察数据，更长时间的使用是否会出现累积的副作用仍未可知，所以建议家长谨慎考虑对阿托品的使用。