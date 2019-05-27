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阿托品滴眼不能防治近视

王琛

2019年05月27日09:54 来源：健康报网

近来，很多家长的朋友圈被一支叫阿托品的网红滴眼液刷屏，并称低浓度阿托品可以有效延缓儿童近视。不少家长专门到医院询问，有的四处托人代购。专家表示，阿托品是处方药，并非人人适合，它只能延缓近视进展，并不能治疗和预防近视。

最近，武汉儿童医院接诊不少前来咨询的家长。“这种眼药水在国外属处方药，本身有禁忌证和适应证。”该院眼科主任李世莲介绍，低浓度阿托品虽然证实可延缓近视进展，但无法矫正近视，更不能提前预防。

据了解，阿托品是一种副交感神经抑制剂，滴入眼睛后，睫状肌彻底放松，在眼科常用于散瞳。近年来，的确有研究发现，该药可延缓近视发展。近几年市场上，以新加坡的低浓度阿托品（0.01%）滴眼液居多，但在大陆并没有用于儿童近视控制的阿托品滴眼液药品上市。“在网上擅自购买阿托品不可取，不建议家长盲目跟风。”李世莲建议，一般来说，该药适用于近视50度以上，或当下近视在短期内加深速度较快的患儿。如果孩子没有出现近视，家长切不可当作预防药给孩子使用，否则对眼部伤害更大。（特约记者王琛 通讯员高琛琛）

(责编：李轶群、杨迪)


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