刷牙该用几分钟？预防牙周炎和口臭的正确方法在这里

每天刷牙要用多长时间呢？敷衍了事觉得刷了就行的大有人在。日本的长谷川嘉哉医生素有“通晓医学和牙科第一人”之称，据他讲解“要清理附着在牙齿上的牙垢，需要花上10到15分钟刷牙。如果不好好刷的话，不仅会造成虫牙、口臭，更容易引起牙周炎，牙齿还会有脱落的风险。”牙周炎不仅仅存在于口腔，还会对全身带来影响，引起各种各样的病状。接下来日本livedoor新闻网将为大家介绍正确的刷牙方法。

牙周炎或与重大疾病有紧密联系

如何正确刷牙、漱口，这就是方法

长谷川医生说，“要保持口内清洁，每日的预防工作是最重要的。每天都刷牙的人也可能患上牙周炎，这是因为他们仅仅只是手在动，实际上并未清理掉牙齿上的污垢。”他还表示，“近年来我们了解到一个事实，那就是刷牙、漱口等口腔护理有利于预防老年痴呆症等。因此，亲手实践正确的刷牙方法是关键。”

※五分钟刷牙法

要点1 每颗牙刷20~30次

要高效清理牙齿上的污垢，每颗牙需要刷20~30次。若使用电动牙刷，也请一颗一颗的刷。

要点2 动作幅度控制在5~10毫米左右

使用牙刷时范围不宜过大，应以颗为单位轻轻刷牙。使用牙刷的动作幅度应控制在5~10毫米左右。

要点3 每天认真刷一次牙

单次刷牙时间在5分钟以下是不够的。请每天一次刷5分钟以上，将污垢彻底清除吧!尤其是睡前刷牙时要格外留意。

※双手轮流 45°刷牙法

两只手轮流刷

先用一只手拿牙刷，将所有的牙齿刷一遍。然后换另一只手把所有的牙齿再刷一遍。

45°刷牙

将牙刷毛对准牙齿和牙龈的缝隙，倾斜45°。这样一来，就可以好好清理残留在牙龈缝隙里的污垢了。

※嚼口香糖

要点1 每天三次，每次吃五分钟以上

为提高唾液对牙齿的钙化效果，建议吃完饭后嚼5分钟以上的口香糖。也就是“餐后一粒”。

要点2 口香糖不能代替刷牙

光嚼口香糖是不能除去牙垢的，刷牙依旧必不可少。不过就寝前吃口香糖，能有效缓解起床时的口腔异味。

要点3 不要只嚼一侧

只用口腔一侧嚼口香糖会打破下颚肌肉平衡性，造成脸型不对称。嚼口香糖时应该意识到这个问题，有则改之。(陈咨晓)