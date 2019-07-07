护齿有七个诀窍：清洁用牙线 多嚼胡萝卜

牙齿和牙龈健康不仅让人微笑更美，还能减少牙周病的风险，促进人体健康。近日，美国牙周病学会主席帕米拉·麦克卡林在美国有线电视新闻网（CNN）总结了保持牙齿健康的七个小诀窍。

1.多嚼苹果、胡萝卜。松脆的食物就像牙刷一样，有助于清除牙齿污渍。平时还可多食用含有钙、维生素D和欧米伽3的食物，能够强健牙齿和牙龈，如绿叶蔬菜、柑橘类水果、鲑鱼和奶制品等。

2.选择含有小苏打的牙膏。麦克卡林建议每天至少刷两次牙，最好每顿饭后都刷牙，有助于去除牙齿和牙龈之间的食物和菌斑。呈弱碱性的小苏打可以有效中和有害的酸，帮助清除斑块，坚固牙齿釉质，起到美白效果。可以配合使用软毛电动牙刷，深度清洁每颗牙齿。

3.使用牙线。牙线可以清洁牙刷无法到达的牙齿、牙龈缝隙，预防蛀牙和牙龈疾病。麦克卡林建议一日三餐后都先用牙线洁牙，再刷牙。

4.戒烟。任何烟草制品都会造成口腔组织损伤并使牙齿着色。烟草还会削弱免疫系统，易导致牙龈感染，使牙齿、牙龈在接受治疗后很难痊愈。

5.用漱口水。每天使用非处方漱口水帮助去除食物残渣，有助于减少牙菌斑，预防或减少牙龈炎风险。

6.每年去看两次牙医。牙医可以发现早期牙龈疾病的症状，在病情严重之前及时治疗，还能彻底清除钙化沉淀在牙齿上的牙垢。

7.多喝牛奶和水。人体95%以上的钙都存在于骨骼和牙齿中，喝牛奶可以补充钙质，强壮牙齿和骨骼。多喝水可以冲走食物和细菌，防止它们饭后黏在一起，产生酸而腐蚀牙齿。如果不能在饭后刷牙或使用牙线，喝杯温开水也有助于保持口腔健康。（潘晓彤 编译）