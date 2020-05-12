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不做焦虑妈妈，陪娃共同成长

2020年05月12日08:49 来源：中国妇女报

肆虐全球的新冠肺炎疫情，让孩子们的假期无限延长，而停课不停学的居家学习，更让妈妈们感到压力陡增，不仅要照料孩子的一日三餐，还要督促孩子日常学习。可这样往往是吃力不讨好，亲子矛盾频发，亲子关系愈发紧张。据悉，疫情期间，心理咨询热线成为不少妈妈们的求助对象，让妈妈们焦虑烦恼的问题主要集中于孩子上网课不认真、爱玩游戏、起居不规律、缺乏锻炼体质下降、跟家长对着干……疫情不仅改变了孩子们的日常生活习惯，也暴露出了诸多学习和生活问题，加上孩子不配合，家人不理解，一些不堪重负的妈妈甚至出现焦虑、烦躁、抑郁等心理问题。

面对妈妈们的焦虑困境，心理专家指出，在应对特殊困难时，焦虑也是正常的情绪反映，重要的是如何面对，积极化解。家长要认识到孩子在成长过程中的矛盾、纠结、痛苦和迷茫是成长的必要环节，多站在孩子们的角度去看待问题，学会从“理解”到“疏解”，从容看待教育子女带来的焦虑。妈妈和孩子要成为情感支持共同体，而不要成为情绪宣泄的对象，让孩子意识到父母与自己是“统一战线”，缓解敌对情绪，培养孩子的共情能力。

“行动是化解焦虑的良药”。专家建议，家长应停止焦虑，行动起来，寻找积极资源，树立乐观心态，为孩子制定科学的居家生活学习计划，以平和美好的心态看待孩子，把疫情当成一次难得的人生体验，陪伴孩子一起共同成长。

(责编：许心怡、崔元苑)


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