四种情况 警惕腺肌病

不少女性来例假时会“痛经”，这背后可能是子宫腺肌症在作祟。千万不要置之不理，否则可导致难孕、不孕等严重后果。

广东清远32岁的静静（化名）强忍“痛经”18年，没想到现在医学技术已经发展到微创穿刺一下，就能栓塞治疗腺肌症。广东省第二人民医院介入科主任肖承江指出，女性要多关爱自己，留意四种身体异常，警惕它们背后的腺肌病。

痛经导致不孕

静静从初一来例假就开始“痛经”，每个月都有3天痛到要去医院打止痛针。家人带她去看了很多医生，但各种中西医治疗也没用。

“以前小的时候，家里人安慰我说结婚后就能缓解，后来生了两个孩子，还是照样痛。”静静说。

今年35岁的小仪（化名）就没有静静这么幸运，静静能生育两个孩子，小仪却从2008年开始痛经，其间一直没有成功怀孕，2013年还不幸宫外孕。

小仪曾多次打激素，就是为了让例假不来。日前，在朋友的介绍下，小仪来到广东省第二人民医院介入科寻求治疗，希望能兼顾止痛与生育需求。

析病：原来是腺肌症捣乱

省二医介入科主任肖承江介绍，静静与小仪的病因都是子宫腺肌症，子宫内膜长进了子宫的肌肉里面，所以每次例假异位内膜出血无法排出，导致子宫收缩，疼痛感剧烈。

子宫腺肌症其实是子宫内膜异位到子宫肌层上形成的一种病症，亦称腺肌病，属于内在性子宫内膜异位症。正常的子宫内膜只在子宫腔的表面生长，如果超出这一范围向深部生长，侵入了肌层，就成为一种病态，叫作子宫腺肌症，如果病灶局限在一个部位，就成为腺肌瘤。

以往从根本上对付腺肌病，往往需要切除子宫，可是患者病情不同，并且还要充分考虑生育情况、治疗后生理保持等，切除子宫手术往往不是好的选择。

不过，如今已经有了微创介入治疗，采用经股动脉穿刺，进行栓塞腺肌症供血血管，不仅可治疗子宫腺肌症，还能有效缓解疼痛。静静与小仪，近日都通过在大腿打针，用小管子灌药，治好了痛经。

子宫肌腺症有四大症状

肖承江指出，女性平时要多留意身体状况，以下四种症状要警惕是否患了子宫肌腺症：

1.痛经。多为继发性痛经伴进行性加重,这在患者中占到了80%。其程度较重,常需用止痛药物。随着子宫腺肌病病情发展,疼痛可从经前1周左右即开始,或可延长至经后1～2周。少数子宫腺肌病患者疼痛时间在例假前后，仍呈周期性。

2.月经过多。少数子宫腺肌病患者发生大量出血,术前误诊为功能性子宫出血。

3.不孕。该疾病会导致女性不孕的发生。

4.子宫增大。多为均匀性，较硬，一般不超过12周大小，否则可能合并子宫肌瘤。若为子宫腺肌瘤,也可表现为非对称性增大。若合并子宫内膜异位症,可出现相应体征。

保留子宫是最好选择

肖承江建议，治疗子宫腺肌症首先考虑保留子宫，而不是为了缓解痛楚切除子宫，卵巢和子宫都是女性重要的内分泌器官。卵巢不仅参与生育功能和维持例假，还对内分泌和新陈代谢起着重要的调节作用。子宫分泌物质也参与体内的生理及病理过程。可见，维持卵巢功能是保证妇女生活质量的重要条件。如果可以，保留子宫是子宫腺肌症患者最好的选择。