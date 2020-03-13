专家提醒：“宅”家应警惕脑血管疾病

疫情暴发期间，人们尽量减少外出和聚会，大多时间“宅”在家。不过很多人不是看手机、就是看电视，专家提醒，长时间在家，很多人作息不规律，要警惕脑血栓或脑出血的发生。

疫情期间，人们减少出门，但仍需适当运动。北部战区总医院神经内科主治医生何超建议，可在避免近距离接触的前提下，简单进行室外锻炼。他提醒，过长时间在手机上浏览新闻，颈部长时间处于不良姿势，容易诱发头痛、头晕。建议保持良好生活作息，减少使用手机时间，增加纸质书刊阅读，保持健康良好心态。此外，专家建议可在家适度练习太极拳、五禽戏、八段锦等运动，这些运动不仅可以改善呼吸功能，提升肺活量，还可促进血脉通畅，增强人体免疫功能。

血管尤其是冠状动脉，在寒冷时容易收缩、痉挛、供血不足，并可能导致栓塞。专家提醒，乍暖还寒的换季时节，即便是在家“宅”着，也要注意保暖。一些人换季时节在家洗澡会选择特别热的热水，何超提醒，老年人不适合过长时间洗澡，高温洗浴易造成机体脱水，使原本血流缓慢的脑组织出现缺血改变，诱发脑梗死。此外，人们应注意保持每天间断饮水的习惯，如没有心衰、肾功能不全等情况，建议每日饮水总量2000毫升。

专家建议，脑血管病重在预防，一旦得病，应尽早急诊就医，不然很可能留下严重后遗症。如出现偏侧身体的瘫痪、吐字不清、面瘫等症状，请立即前往附近具备溶栓条件的医院急诊进行评估。溶栓只能在发病6小时内进行，半夜发病，切莫拖到白天再看病。(记者于也童)