高血压患者平安度夏五注意

酷热的夏季，高血压患者的血压容易大起大落，出现胸闷、气短、头痛和失眠等症状，脑梗、心梗等意外也频频发生。面对高温天气，高血压患者该如何平安度夏？

不少患者发现，一到夏季血压通常会比冬季低，这是由于夏天温度高，人的周身血管舒张，又容易出汗，因此血压会有不同程度的下降。但这种因气温造成的血压下降并不稳定，患者可在医生指导下，定期监测血压值，适当调整用药。

为了更好地控制血压，患者还应有五个注意。

1.注意坚持合理饮食。

夏季，人的消化道功能减退，食欲下降，水分丢失较多，高血压病人尤其需要注意。一方面饮食宜清淡，同时要均衡营养；另一方面，要经常补充水分，即使感觉不太渴也要常喝水。

2.注意保证睡眠时间和质量。

人们在睡眠中才会出现血压下降，所以应保持血压的昼夜规律。高血压病人夏天夜间睡眠质量下降时，会出现血压升高，加重对心脑血管的损害，因此一定要保证睡眠时间和质量。

3.注意避免忽冷忽热。

有不少高血压患者血压一直控制得很好，可一到夏天就不稳定，这与使用空调不当有关。尤其是刚从炎热的外部环境回家时，空调温度过低，一热一冷，血管会从本来的舒张状态一下子变成收缩状态，这就为血压升高埋下了隐患。建议高血压病人要特别注意保持良好的生活环境，室温最好保持在22℃~26℃之间，早晚开窗通风，保证室内空气清新。

4.注意适当降低运动强度。

夏季人体的消耗比其他季节大，高血压病人的活动方式也应适当调整，以静养为主。但这并不意味着总是躺着休息不锻炼，而是适当降低运动强度，以免因过度运动导致血压骤然升高。适合高血压病人进行的运动项目有打太极拳、健走、慢跑、游泳等，有利于放松精神，调节神经，扩张血管。

5.注意根据血压波动规律来服药。

人的血压是波动变化的，一天中早上6点与下午6点血压最高，中午稍低，凌晨2点最低；一年血压变化的规律是夏天偏低。因此，高血压病人可遵医嘱调整用药，避免血压过低，诱发心脑血管疾病。

防治高血压是一场持久战，日常必须做到“三个坚持”：1.坚持服用降压药物，长期控制血压；2.坚持测量血压，了解晨起和服药前血压控制状况；3.坚持随诊，在医生指导下随时调整治疗方案，实现血压长期平稳控制。（余 霖）