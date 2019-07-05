有些病靠心电图查不出来

辽宁读者李女士问：我今年68岁，最近经常感觉胸闷，到医院做了CT，确诊为冠心病。但我刚体检完，心电图显示一切正常，怎么才过几天就得冠心病了？

中国老年预防保健学会心脑血管病学会委员王晓云解答：相信很多人都遇到过李女士这种情况。心电图检查是心脏兴奋的发生、传播及恢复过程的客观指标，是冠心病诊断中最早、最常用和最基本的方法。但它存在一定的局限性，不能完全检查出是否存在冠状动脉狭窄、血栓等隐患，很多心脏疾病通过做心电图并不能发现异常。

临床很常见的一种情况是，患者心脏病发作持续时间短，等感觉不适去医院就诊时，心脏已经恢复正常，此时做心电图就发现不了异常。因此，对于常规心电图正常，但自觉有胸痛、胸闷、心悸等不适症状者，应进行动态心电图检查。有持续胸痛的人，除了做动态心电图外，还要做辅助检查，比如心肌酶谱动态变化、冠状动脉造影等；高度怀疑心肌梗死者可在医生指导下，预防性舌下含服硝酸甘油，以帮助判断并减轻因疼痛引起的精神紧张。

总之，各种心脏病的诊断必须结合患者的病史、症状、体征来综合判断。（王晓云）