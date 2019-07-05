牙刷有五个帮手：牙线洁齿缝 牙粉能美白

口腔和全身健康有着密切的关系。近年来，随着人们健康意识的不断提高，越来越多新型口腔清洁工具逐渐走进日常生活。对此，中国医科大学航空总医院口腔中心主任赵强说，除了普通牙刷，还有5种清洁工具，可根据不同人群、不同需求选择使用。

牙线。近年，牙线已经成为人们日常清洁牙齿的必备品，其大体分为牙线卷和牙线棒两种。使用牙线卷时，操作者可通过手指来调整角度，使其与牙面贴合度更佳，但技术要求也较高。牙线棒有手柄可以持握，清洁靠前的牙齿更方便。需要注意的是，用过的牙线上面有很多细菌，无法用清水冲洗干净，不可重复使用。

冲牙器。牙菌斑需要依靠刷牙这种物理摩擦才可以去除。但隐藏在牙缝、龈沟内的菌斑，刷毛很难触及。如果不及时清洁，这些菌斑就会造成疼痛、牙龈出血，甚至牙齿松动。冲牙器的主要作用是辅助刷牙，消灭难以清洁的牙菌斑。部分商家宣称冲牙器可以代替洗牙。赵强提醒，冲牙器对于已经成型的牙结石是没有作用的，因此代替不了洗牙，也不能清除牙缝间的食物纤维，无法替代牙线移动、牵拉的作用。

牙缝刷。牙周病、牙齿移位等原因会使牙缝增大，导致食物嵌塞。牙缝刷和牙线都可以有效去除牙缝内的食物或菌斑。但牙缝刷刷头较牙线粗，不适宜牙缝小的人群使用。另外，牙缝刷清洁不到牙齿邻面外的其他三个面及牙龈缘，因此，建议先用牙刷再用牙缝刷，每次用完需及时漱口。

牙粉。牙粉可去除牙齿表面的细菌、污渍，短时间内美白牙齿，适合和牙膏交替使用。它的主要成分是天然抗菌多酚类和维生素D等，且易溶于水，可浸透口腔角落。但是牙粉具有脱钙的作用，而且其偏酸性，颗粒也较大，容易伤害牙床，引起口腔组织发炎，有口腔疾病的人勿用。

牙贴。牙贴确实可以在短期内达到美白牙齿效果，但无法从根本上解决牙齿的色泽和清洁问题，不建议长期使用。其主要原理是让牙齿脱色，使黄牙、黑牙颜色变浅，但其中的脱色剂会刺激牙龈边缘神经血管，可能导致过敏，破坏牙釉质结构，使牙齿表面变得粗糙。另外，严重的牙周病患者，必须先将牙病治愈后再美白；青少年和孕妇的牙体比较敏感，容易造成不适，也不推荐使用。