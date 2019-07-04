主讲人：南方医科大学第三附属医院耳鼻咽喉科主任 田广永 □主治医师 储洪娟

最近，72岁的刘爷爷鼻出血，在家处理了一下，没料到几天后出血越来越多，被送到医院就诊。我们在鼻内镜下发现他鼻腔后端有个明显的出血点，立即烧灼止血，终于不再出血。鼻子出血过多可导致贫血甚至休克，也可能是全身性疾病的征兆。因此，我们要重视鼻出血，掌握以下几个知识。

1.鼻出血的原因。局部原因：鼻部损伤，包括机械性创伤（外伤、挖鼻等）、气压性损伤（高空飞行、潜水等）和放疗性损伤等；鼻中隔偏曲、鼻中隔穿孔等鼻腔解剖异常；鼻部炎症，如急性鼻窦炎、干燥性鼻炎、萎缩性鼻炎和疾病引起的特异性感染等；鼻腔、鼻窦及鼻咽部肿瘤；鼻腔异物。全身原因：出血性疾病及血液病，如血友病、白血病、凝血功能障碍等；急性发热性传染病，如上感、流感、出血热等；心血管系统疾病，如高血压、动脉硬化、肺气肿、颈部或纵隔占位性病变等。

2.鼻出血怎么办？病因明确而出血量极少的鼻出血患者，如自行挖鼻，用力擤鼻引起少量出血，可自行在家处理，采用指压法：往鼻腔内塞入棉球，用手指捏住整个鼻翼区，压住出血部位，至少按压10分钟，同时冷敷前额，刺激血管收缩。儿童鼻出血的易出血区为鼻腔前端，也可采用此方法；老年人鼻出血的部位常见于鼻腔后端，应及时吐出鼻血，不要咽下去，最好到床上休息，半坐卧位，不要屏气，保持镇静，以免精神紧张引起血压升高等加剧鼻出血。

若鼻出血反复发作，出血量大、出血不住或伴有全身的其他症状，建议及时到耳鼻咽喉科就诊。

3.“土办法”止鼻血是否有效？（1）将头后仰。很多人把头往后仰，感觉这样鼻血就不会往下流了，其实这只是让鼻血流到口腔内，并未止住出血点。若鼻血流入口腔、吞入胃部或呛入气管，容易引起恶心呕吐甚至窒息。因此流鼻血时不要往后仰头，应稍稍低头。（2）堵塞鼻孔。用棉球堵塞鼻孔止血是可行的，不过要用干净卫生的棉球，而不是随手把卫生纸塞进鼻孔。因为纸巾遇到血液会烂掉，起不到压迫止血作用，且碎在鼻腔内的纸巾很难取出。（3）反复冲洗。有些人会用冷水对鼻腔进行反复冲洗。冷水冲洗虽能起到一定的止血作用，但流鼻血时鼻黏膜较脆弱，反复用冷水冲洗，会加重对鼻粘膜的损伤，甚至引起伤口感染。此外，冷水冲洗会刺激鼻黏膜，导致鼻腔不适、打喷嚏，甚至将水误吸入气道引起呛咳，加重鼻出血。

4.怎样预防鼻出血？首先要找到鼻出血原因，对症治疗，提早预防。若是因全身性疾病引起的鼻出血，因先控制好疾病；若是因鼻炎等局部疾病引起的鼻出血应积极治疗局部疾病，如过敏性鼻炎等。需要提醒的是，一些人经常有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状，没当回事，其实这是鼻炎的表现，应及时上医院检查，以免耽误治疗。其次要改掉挖鼻子、揉鼻子等不良习惯。最后要保持鼻部湿润、清洁，忌干燥。遇到干燥的季节或环境，建议备一支红霉素眼膏，保持鼻腔湿润。红霉素眼膏涂抹在局部可以起到保护黏膜、防止创面干燥的作用，使用时可以用棉签涂上少许软膏，将药送入鼻腔，然后轻压鼻翼，药膏涂抹均匀即可。▲