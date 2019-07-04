权威肿瘤专家的心里话：患癌没必要去国外治

送病理玻片国外会诊，一次基本费用要1400美元或者更多，折合成人民币可能要1万元以上。在国内，就算是学科内顶级专家会诊，也就1000元” ，中华医学会肿瘤分会候任主委、中山大学肿瘤医院林桐榆教授在2019年中华肿瘤大会接受记者专访时表示。实际上，目前中国癌症治疗水平也已经与国际接轨，国外的诊疗方案不一定比国内更高效，国内的可能更合适。

以质子放疗治疗前列腺癌为例，上海已经引入设备针对前列腺癌早期患者进行针对性高效治疗，几年前我国是没有这种条件的，但是现在运营起来了，结果证明效果很好，全国各地也都开始引入新技术。

“很多患者会想，美国日本已经用质子放疗十几年，肯定更靠谱，其实治疗效果就是一样的”。林桐榆说。

林桐榆介绍，目前免疫治疗效果最好的就是霍奇金淋巴瘤，60%-70%有效。通过联合治疗，包括免疫治疗和化疗的联合、免疫治疗和靶向治疗的联合等等，疗效会进一步提高。

林桐榆团队牵头中国多中心试验，联用利妥昔单抗靶向化疗可提高B细胞淋巴瘤20%的疗效，成为了目前中国B细胞淋巴瘤的标准治疗方案。林桐榆教授作为最早开始使用PD1/PDL1进行免疫治疗的专家，目前尚未出现因药物毒性死亡的案例，但多次强调需要高度注意免疫治疗毒性的预防和治疗。林桐榆团队提出手术切除联合化疗治疗胃肠道结外鼻型NK/T细胞淋巴瘤，该方案可提高3倍生存率，也成为多学科综合治疗提高治愈率的典范。

“就像买欧美的衣服，我们亚洲人穿会偏大，治疗癌症也是一样，最适合的个体化，才是最高效的。”林桐榆比喻，国内治疗会对患者治疗效果有更好的标准制定，合适的才是最好的。国外很多抗癌中心的用药剂量相对较大，从体质等多方面考虑，并不一定适合中国患者。

林桐榆透露，国内对于癌症的治疗，无论是用药还是放疗化疗，都发展非常迅速，北京上海广州等很多大型肿瘤医院，专家团队可以给到患者最适合、最科学个体化的综合学科联合治疗方案。本次2019年中华肿瘤大会也聚集了全国几千位业内专家，200余位肿瘤界顶级专家演讲，共同将国内肿瘤临床诊疗发展推上新台阶。(记者 徐婷婷 张赫)“