过敏性鼻炎的5个认识误区
王建国 付涛
过敏性鼻炎是过敏性体质的人接触了过敏原所引起的一系列症状。过敏性鼻炎的治疗并不复杂，但很多人对过敏性鼻炎的认识存在误区。
误区之一：治不治无所谓
在很多人看来，过敏性鼻炎只不过是发作时有点痛苦而已，过后仍和健康人一样，治不治无所谓。事实上，过敏性鼻炎若不及时进行治疗，有可能诱发鼻窦炎、鼻息肉，长期治疗不当，还会导致中耳炎、嗅觉丧失甚至诱发哮喘。
误区之二：把过敏性鼻炎当感冒
有些人在春秋季出现鼻痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等症状时，误以为是换季穿衣、饮食不当引发的“顽固性感冒”或“热伤风”，又怕去医院就诊耗费时间和金钱，干脆自行服用抗感冒药物，结果导致病程迁延，最终可呈终年鼻塞、流涕的持续状态。
过敏性鼻炎是常见病、多发病，它的典型症状是突然发作性鼻痒、打喷嚏、流清水样鼻涕。日常生活中，经常有人因连续打喷嚏和流涕、鼻塞就认为自己得了感冒，其实，感冒与过敏性鼻炎两者之间是有本质区别的。一是普通感冒的流涕通常是由清水样鼻涕逐渐转为脓鼻涕，而患过敏性鼻炎则不同，始终是清水样鼻涕，并且通常还会伴有流眼泪、眼痒等症状；二是一般感冒在一周左右就会康复，而过敏性鼻炎有明显的季节性特征，往往反复发作，对此应提高警惕，规范就诊。
误区之三：滥用减充血剂
有些患者因长期鼻塞，单纯应用局部减充血剂治疗，而且应用比较随意，一天累计可达5~10 次。由于这类滴鼻剂通常具有较强的血管扩张反跳作用，是引起药物性鼻炎最常见的原因，因此疗程不宜超过3天，每日滴鼻次数不能超过3次。
误区之四：过早停药
许多患者只在犯病时用药，症状稍一缓解就停药，导致过敏性鼻炎时好时坏，甚至愈来愈严重。建议对于常年性过敏性鼻炎，每次发作时要持续治疗l~2 个月，有些患者甚至需要治疗半年；而对于季节性过敏性鼻炎，应该提前2~3周用药，季节过后，不能立即停药，而是继续用药两周左右。对于长期反复发作的患者，最好还是从根本上改善过敏体质。
误区之五：过敏体质不会遗传
据相关研究，当父母都属过敏体质时，其子女可以有70%的机会获得过敏体质；单纯母亲是过敏体质，其子女有50%的遗传机会；单纯父亲是过敏体质，其子女有30%的遗传机会；也有过敏体质出现在兄弟、姐妹、祖父母、叔伯父母、表兄妹范围之内。研究还表明，遗传性过敏反应经常不仅只在一个器官发生，而是多种组织器官同时或相继发病。因而，不同的年龄，可以发生不同过敏反应。具有家族史的患儿发生过敏性疾病时症状相对较重，治疗也更困难。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn