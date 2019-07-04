过敏性鼻炎的5个认识误区

过敏性鼻炎是过敏性体质的人接触了过敏原所引起的一系列症状。过敏性鼻炎的治疗并不复杂，但很多人对过敏性鼻炎的认识存在误区。

误区之一：治不治无所谓

在很多人看来，过敏性鼻炎只不过是发作时有点痛苦而已，过后仍和健康人一样，治不治无所谓。事实上，过敏性鼻炎若不及时进行治疗，有可能诱发鼻窦炎、鼻息肉，长期治疗不当，还会导致中耳炎、嗅觉丧失甚至诱发哮喘。

误区之二：把过敏性鼻炎当感冒

有些人在春秋季出现鼻痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等症状时，误以为是换季穿衣、饮食不当引发的“顽固性感冒”或“热伤风”，又怕去医院就诊耗费时间和金钱，干脆自行服用抗感冒药物，结果导致病程迁延，最终可呈终年鼻塞、流涕的持续状态。

过敏性鼻炎是常见病、多发病，它的典型症状是突然发作性鼻痒、打喷嚏、流清水样鼻涕。日常生活中，经常有人因连续打喷嚏和流涕、鼻塞就认为自己得了感冒，其实，感冒与过敏性鼻炎两者之间是有本质区别的。一是普通感冒的流涕通常是由清水样鼻涕逐渐转为脓鼻涕，而患过敏性鼻炎则不同，始终是清水样鼻涕，并且通常还会伴有流眼泪、眼痒等症状；二是一般感冒在一周左右就会康复，而过敏性鼻炎有明显的季节性特征，往往反复发作，对此应提高警惕，规范就诊。

误区之三：滥用减充血剂

有些患者因长期鼻塞，单纯应用局部减充血剂治疗，而且应用比较随意，一天累计可达5~10 次。由于这类滴鼻剂通常具有较强的血管扩张反跳作用，是引起药物性鼻炎最常见的原因，因此疗程不宜超过3天，每日滴鼻次数不能超过3次。

误区之四：过早停药

许多患者只在犯病时用药，症状稍一缓解就停药，导致过敏性鼻炎时好时坏，甚至愈来愈严重。建议对于常年性过敏性鼻炎，每次发作时要持续治疗l~2 个月，有些患者甚至需要治疗半年；而对于季节性过敏性鼻炎，应该提前2~3周用药，季节过后，不能立即停药，而是继续用药两周左右。对于长期反复发作的患者，最好还是从根本上改善过敏体质。

误区之五：过敏体质不会遗传

据相关研究，当父母都属过敏体质时，其子女可以有70%的机会获得过敏体质；单纯母亲是过敏体质，其子女有50%的遗传机会；单纯父亲是过敏体质，其子女有30%的遗传机会；也有过敏体质出现在兄弟、姐妹、祖父母、叔伯父母、表兄妹范围之内。研究还表明，遗传性过敏反应经常不仅只在一个器官发生，而是多种组织器官同时或相继发病。因而，不同的年龄，可以发生不同过敏反应。具有家族史的患儿发生过敏性疾病时症状相对较重，治疗也更困难。