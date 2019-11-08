怎么防鼻窦炎术后复发

主讲人：中山大学附属第一医院耳鼻咽喉科医院教授 史剑波

慢性鼻窦炎是十分常见的疾病，患者往往出现鼻塞、流涕、头晕等一系列症状，对其工作和生活造成严重影响。如何摆脱慢性鼻窦炎的困扰，成为患者关心的问题。

慢性鼻窦炎是鼻腔鼻窦黏膜的慢性炎症。它对人体的主要危害包括两方面: 一是引起鼻塞、流涕、头晕、头胀痛和嗅觉障碍等不适；二是病灶位于上呼吸道，所产生的炎性分泌物会流入下呼吸道，引起肺部炎症性疾病。

慢性鼻窦炎的临床诊断主要根据三个方面。第一，根据患者的临床症状，通常表现为四大症状：鼻塞、流鼻涕、嗅觉障碍和头面部胀痛，持续超过3个月；第二，还需做鼻内镜检查，观察患者中鼻道内是否有黏脓性的分泌物和黏膜的充血水肿，以及息肉的形成；第三，要做鼻窦CT检查，观察是否有上颌窦、筛窦、鼻窦和额窦内阴影。

目前慢性鼻窦炎的治疗，主要分为药物治疗和手术治疗。药物治疗最主要的方法是抗炎治疗，一是采用局部的激素治疗，不论患者病情严重程度如何，也不论手术前还是手术后，局部激素都是治疗慢性鼻窦炎的首选药物；二是使用小剂量的大环内酯抗生素进行抗炎治疗。一般情况下，不推荐患者口服激素来治疗慢性鼻窦炎，只有在患者伴有严重的鼻息肉，或者准备进行手术时，可以采用短期的口服激素治疗。另一种药物治疗是抗菌治疗，当患者鼻腔分泌物非常稠厚且有颜色、味道时，需要采用短期的抗生素进行治疗，一般可以选用青霉素类的抗生素以及头孢类的抗生素，但使用时间不要超过两周。

还有一些辅助的治疗方式，比如鼻腔冲洗、黏液促排剂等辅助治疗。假如患者有变应性鼻炎或者哮喘，可以使用抗组胺药物和白三烯受体拮抗剂。

除了药物治疗，可通过功能性内镜鼻窦手术进行治疗。该手术是一种鼻腔鼻窦的微创手术，对慢性鼻窦炎有不错的治疗作用。同时，患者受到的损伤较小，一般恢复也较快。但如果患者有高血压、糖尿病、心脏病或者血液系统问题，都会影响到手术治疗，所以术前需要对这些因素进行干预，使其稳定在一定状态下才能进行手术。另外，患者手术前要进行抗炎治疗，如果患者在炎症比较严重的时期做手术，其出血和并发症的风险会明显增多，所以必须进行至少两周的抗炎治疗，让炎症处于比较平稳的状态再进行手术治疗。

手术后，很多患者又担心病情复发。其实，鼻窦炎术后复发涉及到很多因素，最重要因素是鼻窦炎类型。根据最新研究结果，慢性鼻窦炎主要分为两大类，一类是非嗜酸性细胞炎症，另一类是嗜酸性粒细胞炎症。非嗜酸粒细胞炎症经过手术后，一般情况下都会达到比较理想的状态；如果是嗜酸性细胞的炎症，患者通常伴有哮喘、阿司匹林不耐受三联综合征等，即使经过非常严格规范的药物治疗，手术治疗效果通常也不好。

因此，为了避免术后病情复发，患者首先要接受长期规范的药物治疗，再配合规范的微创手术，取得相对较好的治疗效果。其次，术后药物治疗一定要到位，很多患者做完手术以后症状缓解了，就停止药物治疗，这种情况在短时间内容易出现术后复发。最后，患者要定期复查，特别是嗜酸性粒细胞炎症的患者，即使完全没有症状，一年至少也要回来随访3~4次，由专业医生调整药物的使用剂量和类型，让身体稳定在一个低炎症状态。