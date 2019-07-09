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新研究发现单次短期运动也可增强大脑功能

2019年07月09日10:00 来源：新华网

学习前稍微运动一下也许能提高学习效率，增强学习效果。美国一项新研究发现，短期运动能直接增强一种基因的功能，这种基因可以增强大脑海马体中神经元间的连接，而海马体是大脑中主要负责学习和记忆的部位。

此前对动物和人的研究表明，经常锻炼可以促进大脑整体健康，但其中的具体机制尚不清楚，且这些研究主要针对长期运动对身体的影响。为了专门研究单次锻炼对大脑的益处，美国俄勒冈卫生科学大学领衔的一个研究小组把平时经常“久坐不动”的小鼠放在转轮上跑步，并测试小鼠在运动一阵后大脑的反应。

研究人员发现，小鼠这种短期突发运动，也就是相当于人类一周一次非正式篮球比赛或者走4000步的运动量，可以促进大脑海马体中突触的增加。研究人员在分析运动激活的单个神经元中的基因时，还注意到一种名叫Mtss1L的基因，这种基因被短期运动激活后，会促进神经元的树突棘生长。树突棘是神经突触形成的地方，突触是神经细胞间传递信息的关键结构。

研究人员说，这项研究表明迅速进行一阵激烈运动可以让大脑为学习做好准备。接下来，研究人员将把剧烈运动与学习任务结合起来研究，以更好地理解运动对学习和记忆的影响。

相关研究结果已在线发表在美国《电子生命》期刊上。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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