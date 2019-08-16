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验头发可检测抑郁症

2019年08月16日08:54 来源：人民网-生命时报

抑郁症是一种很难诊断的疾病，且使用常规手段检查的费用较高。美国《心理神经内分泌学》杂志刊登一项新研究表明，检测头发样本中的皮质醇有助于诊断抑郁症和监测后期治疗效果。

美国俄亥俄州立大学护理学副教授乔迪·福特博士及其研究小组对432名11~17岁的青少年参试者相关数据进行了梳理分析。研究人员通过9项问卷测量了参试者的情绪状态及心理健康水平，参试者对生活中的失败或受到周围人不友好对待等情况进行自我评估。研究人员同时收集参试者3厘米长的头发样本，经过分析测出其近3个月内的皮质醇水平。在调整了其他皮质醇水平波动的因素之后，研究人员惊讶地发现，皮质醇水平过高或过低都与抑郁症存在显著的统计学关联。这可能意味着，皮质醇水平处于一个不高不低的范围时，心理健康状况最佳。

福特博士表示，客观的测量方法对于抑郁症诊断至关重要。验头发检测抑郁症简单易行，费用仅需约35美元（约合人民币240元），还能监测病症治疗的进展情况，这对于预防患者病情加剧和降低青少年自杀风险都具有重要意义。至于头发中的皮质醇“正常值”到底该是多少，目前还有待进一步研究确定。▲（方文革）

(责编：李轶群、杨迪)


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