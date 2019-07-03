警惕结直肠癌早期发现率低 发现时大多已中晚期

在我国，随着社会经济发展、居民生活方式转变以及人口老龄化的加剧，近些年结直癌发病率呈上升且低龄化趋势。很多患者出现明确症状时才就医，多数已进入中晚期。这是因为，结直肠癌早期症状不明显。如果早期发现大肠癌，又该如何规范治疗大肠癌？中山大学附属第一医院胃肠外科彭建军博士给大家建议。

一线城市大肠癌每年以4%递增

大肠癌是常见的恶性肿瘤，包括结肠癌和直肠癌。根据国家癌症中心公布的最新公布数据，近年我国结直肠癌迅速攀升，其发病率占全部恶性肿瘤发病率的第三位，仅次于肺癌和胃癌。死亡率居恶性肿瘤死因的第二位。

在北京、上海、广州、香港等以每年4%的递增速度，城市白领发病上升尤其明显。我国结直肠癌发病还有一个明显的特点：发病年龄以40-60岁之间居多，集中于45岁左右，男性多于女性。

彭建军介绍，在大肠癌中，临床上以盲升结肠、乙状结肠和直肠癌的发病率最高，直肠癌和乙状结肠癌多表现为便血和肠梗阻，较易与痔疮混淆，而盲升结肠癌以贫血为主要表现，不易被人所察觉。“由于结直肠癌早期症状不明显，很多患者出现明确症状时才就医，因此大约有70%的结直肠癌患者就诊时已处于中晚期”。

40岁做肠镜能早期发现大肠癌

彭建军表示，结直肠癌专科体检，非常强调的是肛门指检。因为直肠癌大部分都属于比较低位，距离肛门很近，通过肛门指检就摸到了。临床上误诊的往往都是没有做肛门指检的。据了解，直肠癌误诊率在我国可以达到70%左右，多数患者误以为只是痔疮出血，结果等到过来一检查，发现已经是肠癌中晚期了。

除了做肛门指检外，建议再做一个大便潜血实验，大便潜血实验可以提示消化肠道里面有出血，如查出出血就有病症，可作进一步检查，通过肠镜发现肠道的疾病。

“临床上很多人不接受指检。”彭建军说，“所以，建议平时未接受该两项检查、40岁以上的普通人群。无论男女，均应做一次肠镜检查，有风险因素时，还应定期复查。”

他强调，特别是无明显诱因的大便习惯改变更应高度重视。怎样才算排便习惯与大便性状改变呢？例如便次增加（一天去一次，变成一天几次）、腹泻、大便带黏液、脓血等，可能说明肠道出了问题。除此之外，如若发现自己大便的形状，如出现凹痕，颜色从黄色变成深黑色或见血也要引起重视。需要尽快到医院进行专业的检查。

对于高危人群，如慢性溃疡性结肠炎患者、有肠腺瘤性息肉者，或有大肠癌家族史的人群，更是需要定期做肠镜筛查。

MDT模式为患者制定个性化治疗方案

有数据显示：晚期结直肠癌患者术后5年生存率仅为7%，而早期的患者术后5年生存率则高达92%。由此可见，早期发现、早期治疗对于提高结直肠癌疾病的治疗效果极其重要。

所以，对于复杂结直肠癌患者，该放疗、化疗，还是先射频治疗呢？为此，每周一上午，中山大学附属第一医院胃肠外科开展多学科协作诊疗（MDT）方式。

彭建军解释，多学科协作诊疗，即由肿瘤相关学科的专家，包括肿瘤科、放疗科、胃肠外科、肝胆外科、病理科、影像科等，在一起对病例进行针对性的讨论，并针对每个患者制定个体化的治疗方案，从而使患者得到最合理的治疗。

“多学科协作诊疗是非常必要的，存在于对晚期肿瘤治疗的各个关键环节，为晚期肿瘤患者的个体化治疗指明方向。”彭建军说，“通过多学科团队协作，针对每一个患者制定个体化的综合治疗方案，晚期结直肠癌患者的疗效有了很大的提升，相当一部分患者可以长期生存，甚至能够治愈。”

晚期≠死刑，药物新组合带来希望

彭建军称，接受根治性治疗的早期患者，也有大约1/3的病例出现疾病转移复发，转移性结直肠癌是一个庞大的患者人群。抗血管生成靶向药物已成为复发转移性结直肠癌治疗的新选择。

什么是抗血管生成靶向治疗？靶向治疗，是利用肿瘤细胞或肿瘤组织中的特殊分子，锁定这些目标，用专一性的药物攻击，达到攻击并阻断肿瘤生长的双重作用，改善了结直肠癌患者的治疗预期。抗血管生成靶向药物的出现，延长了患者的总生存期，成为个体化治疗和综合治疗的新选择，并得到了全球医生的认可。

抗血管生成靶向药物如贝伐珠单抗，是通过与VEGF特异性结合，作用于肿瘤的细胞或者组织的血管，改善病人微环境，提高化疗效果，同时抑制肿瘤新生血管生成，可以将患者总生存期从原来的20多个月提升至30多个月，有些临床效果好的患者其生存时间甚至可以提高到40个月。

多项全球大型III期研究（AVF2107、E3200、TML18147）显示，贝伐珠单抗的血管靶向治疗联合化疗，无论是一线、二线和跨线治疗，均可显示良好的有效性和安全性，且疗效不受KRAS基因突变的影响。即使在疾病进展后，仍可继续应用贝伐珠单抗显著延长患者的生存期，因而得到国内外指南一致推荐。

随着国家对恶性肿瘤防治的重视，多款恶性肿瘤创新药纳入医保报销范围，极大地减轻患者经济负担的同时，也改善了患者的预后。贝伐珠单抗进入医保后患者每个月自付费用是之前的1/10，大大地减轻了患者疾病沉重负担的同时，对于结直肠癌患者的治疗依从性、改善预后、延长生存周期，减轻疾病沉重负担都有着深远意义。