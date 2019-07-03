鸡蛋花山楂饮 清热祛湿，解腻消滞
陈映平
广东全省近日开启酷热模式，人天天都像呆在桑拿屋里。近段时间，医院里患上消化不良或食滞化热的患者也明显多起来。对此，广东省人民医院中医科副主任医师林举择解释，这是因为入夏之后，喜欢熬夜吃宵夜，和肥腻饮食吃多了，自然容易出现消化系统的问题。所以林医生在这里介绍一款简单易做的食疗方——鸡蛋花山楂饮，能有效解决上述问题。
鸡蛋花是广东著名的凉茶五花茶中的“当家花旦”之一，性凉，味甘、淡；归大肠、胃经，具有润肺化痰、清热祛湿、滑肠解毒的功效。如《岭南采药录》说它能“治湿热下痢，里急后重，又能润肺解毒”。鸡蛋花在广东受欢迎可不仅仅是它的药效好，更重要的是它的口感清润香滑，特别适合女性泡茶饮用。
而山楂是中药中常用的开胃消滞主药之一，主要是用于肥腻肉食的食滞不化。中国的茶类本身就有消脂瘦身、解腻去滞的作用。市民可以根据自己的体质特点，有针对性地选择适合自己的茶饮搭配，如脾胃虚寒人士可以选用红茶，热性体质人士可以选择用绿茶做茶饮方。
茶饮方中最后还加入了少许蜂蜜，可以起到润肠通便，通腑泻热的作用，引热下行。
【材料】干品鸡蛋花10克（或者鲜品4朵），山楂5克，红茶（脾胃虚寒者用红茶）或者绿茶（热性体质用绿茶）3克，蜂蜜适量。
【制作】三味材料用200毫升开水冲泡，加盖焖10分钟，加入适量蜂蜜调匀即可饮用。
【功效】清热祛湿，解腻消滞。
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