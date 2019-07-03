度苦夏，缓解疲劳调理身体有三招

进入夏至之后，开启了盛夏的序幕，一年中最热的时候到了。在广东，烈日与暴雨的交替熏蒸，人动一动就挥汗如雨，很多人都感到疲倦乏力、气短胸闷、口苦纳差、便溏尿赤、睡眠差等诸多不适症状，因此，古人也称这段时期为“度苦夏”。

中医认为，暑为阳邪，耗气伤阴，且暑多夹湿。而气阴两虚、暑湿困阻是导致夏季人体觉得疲倦最常见的原因，而且二者常同时存在。那么该如何缓解这些症状呢？

广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁说，可以从三个方面解除湿困：

1、适度运动。运动可以促进血液循环，排汗的过程可以排出部分湿气，所以运动可以改善疲劳的感觉。当然要根据体质来，本来就气血不足的人不宜运动太过。

2、适当午睡。中医强调睡子午觉，适当的午睡可以调节气血、调整体能，特别是炎热的夏季，适当午休可以养护心气心血，为下午的工作和学习充充电。

3、清淡饮食，不宜生冷过度。夏季湿重，脾胃功能容易受到影响，特别是进食生冷食物。清淡饮食有利于脾胃运化水谷和水湿的功能。唐梁强调，即便为了避暑也要少喝冰冻饮料、啤酒，不宜吃太多生冷瓜果。这些东西容易损脾胃阳气。

推荐简便有效的祛暑茶

1、洋参豆朴茶

材料：西洋参5g、扁豆花5g、厚朴花5g、薄荷3g。

做法：开水泡服，每6小时一换。

功效：益气养阴，化湿解暑。西洋参性甘，微苦、凉、补气养阴、清热生津。扁豆花性平、甘淡，解暑化湿、和中健脾。厚朴花有理气化湿的功效。薄荷疏风散热，清利头目。

2、荷竹梅酸茶

材料：鲜荷叶10g，淡竹叶5g，乌梅5g。

做法：开水泡当茶服。

功效：化湿醒脾，清心生津。荷叶有清热解暑祛湿之效，还可以升发元气，降血脂。淡竹叶味甘、淡，性寒，具有清热除烦，利尿通淋的功效。乌梅，酸平、敛肺、涩肠、生津，适于暑热重，心烦口渴之人。

注意：胃酸过多或脾胃虚寒者少饮。

3、五叶芦根饮：

材料：藿香叶、薄荷叶、荷叶各5g，佩兰叶10g、枇杷叶、鲜芦根各30g，冬瓜60g，白糖适量（或选鲜甘蔗）。

做法：将上料洗净，先以枇杷叶、冬瓜共煎汤代水约500ml，再加入其药同煎10分钟，调入白糖（也可以用新鲜甘蔗代替白糖）即成。

功效：芳香化湿、健脾醒胃。冬瓜、藿香、荷叶、佩兰解暑化湿，薄荷利咽，枇杷叶清肺化痰，鲜芦根利尿生津除烦。该方来源于清代薛氏五叶芦根汤，适于湿热困阻、身倦纳差、烦渴、咽痛尿黄者。

注意：五叶芦根饮整体偏凉，故脾胃阳虚、腹泻、畏寒肢冷的人慎用。