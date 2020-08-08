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吃点杂粮养心脾 喝绿豆汤祛暑湿

两招摆脱疲劳感

南京市中西医结合医院肺病科主任中医师 颜延凤

2020年08月08日05:20 来源：人民网-生命时报

眼下虽已立秋，但三伏天依然闷热难耐，使人出现疲倦乏力、食欲不振、嗜睡、心烦易怒的“苦夏症”。缓解这些不适，做好两件事就行了。

养心脾。夏季火旺，故夏季与心血管系统的关系十分密切，重视调养心神。中医养生提倡睡子午觉，夏季尤其如此，主要原则是“子时（晚11时至凌晨1时）大睡，午时（中午11时至下午1时）小憩”，能有效地宁心安神。长夏在五行中属土，与中医五脏之脾脏相对应。脾最喜燥恶湿，所以夏季也是脾胃病的高发季节，易出现食欲不振、腹泻等症状。建议不要大量进食生冷瓜果，以免损伤脾胃。可以吃些杂粮粥，如茯苓薏米粥、山药粥等。另外，甜可伤脾，还需要控制糕点、含糖饮料的摄入。

祛暑湿。中医有“气随汗脱”的说法，过度出汗会令人头昏、胸闷、心悸、口渴、恶心，故要注意防暑降温。平时可适当吃西瓜、冬瓜，喝绿豆汤解暑。外出时，戴遮阳帽、打太阳伞，避免在烈日下待太久。汗湿的衣服不可久穿，以免暑湿并袭，诱发皮肤病。夏季不宜长时间运动，以防过犹不及伤身体。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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