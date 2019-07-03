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药物与“基因魔剪”联手可绞杀HIV

张梦然

2019年07月03日08:59 来源：科技日报

据英国《自然·通讯》杂志2日发表的一项研究，美国研究团队报告了一项联合疗法新突破：使用一种药物递送系统持续释放抗病毒药物和基于有“基因魔剪”之称的CRISPR-Cas9基因编辑技术进行治疗后，在一个感染HIV（艾滋病病毒）的小鼠子群中未检测到该病毒。

此次总计13只小鼠在两次单独的试验中接受了联合治疗，其中5只在治疗后长达5周的时间里未出现HIV感染迹象。相比之下，在单独接受了其中某一种疗法的小鼠中，很容易就能检测到HIV。

HIV是造成人类免疫系统缺陷的一种病毒。HIV直接侵犯人体的免疫系统，破坏细胞免疫和体液免疫，因此不仅使人体的免疫系统难以抵御侵害，而且给特效治疗药物和预防用疫苗的研制带来困难。目前，感染了HIV的病人主要依靠各种抗病毒药物进行治疗。但是，这种疗法并不能治愈病人，而且需要终身服药。

鉴于此，美国坦普尔大学刘易斯·卡茨医学院以及内布拉斯加大学医学中心团队，开发了一种联合疗法，靶向一群受感染小鼠体内的HIV。该疗法依赖于一种抗病毒药物配方和CRISPR-Cas9技术，前者会持续多天缓慢释放药物并抑制病毒活性，后者则会通过切断相关的DNA片段，消除被感染细胞中的病毒遗传密码。

经过连续的治疗，近三分之一的小鼠体内没有达到可检测水平的HIV。研究团队使用大量不同的技术研究了小鼠，发现在接受治疗后的5周内，这些小鼠的感染细胞和组织位点中未检测到HIV。

目前小鼠试验结果被认为很有前景，研究人员计划马上开展进一步研究，以改进针对病毒的药物递送，并且特异性地消除潜伏的病毒感染。

总编辑圈点

治愈艾滋病10年前还是无章可循的难题，现在随着基因工程技术的简易化，出现了很多有希望的思路。比如，微生物导致的缺陷，用另一种微生物赋予的工具矫正。话说尽管CRISPR已经火了好些年，能够用于临床的相应的基因编辑疗法还在雏形。此次在艾滋病领域取得进展，让人们对这一操作简便、潜力巨大的技术更有信心。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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