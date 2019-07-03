水果越甜含糖越高？错！

解惑专家：李晨钟

南方医科大学第三附属医院内分泌代谢科副主任、教授

吃水果指南

●减肥人士即使是吃含糖量较少的水果，也要限制总热量，平均一天吃下去的水果不建议超过200克（指去皮取核后可食部分的重量）。

●对于肥胖或超重人群以及需要严格控糖的糖尿病人群来说，对含糖量较高的水果有必要进行适当的限制，尤其要注意的是有些不太甜但含糖量较高的水果，比如火龙果、百香果。

●对于需要控制血糖的人群，每天摄入的水果总量不超过200克。

●糖尿病患者服用降压药期间，不建议食用西柚、香橼、柠檬、酸橙等水果。

“发现这两年变胖的原因了，吃太多水果，糖分太高……”什么？水果在任何膳食指南和营养科医生的建议中，不都是健康饮食榜单上的常客吗？竟然会导致变胖？对于减肥人士来说，水果应该怎么吃？更重要的是，对于有血糖问题的人来说，太甜的水果是不是也要被“拉黑”呢？针对网友们的热议话题，记者请教了南方医科大学第三附属医院内分泌代谢科副主任李晨钟教授。专家表示，水果越甜含糖量越高的说法并不准确，影响水果口感、甜度的因素还有“糖”的种类和其他物质的构成。不过，对于超重和需要严格控糖的人群来说，吃水果确实也有不少“门道”。

水果甜度与“糖”的种类、含糖量和含酸性物质多少有关

李晨钟介绍说，水果越甜，含糖量越高，热量也越高的说法是不正确的。因为水果的甜度除了与含糖量高低有关外，还与“糖”的种类以及含酸性物质的多少有关。水果中所含的营养学意义的“糖类”，主要包括单糖（果糖，葡萄糖），双糖（蔗糖，麦芽糖）和多糖（淀粉）。其中果糖的甜度最高，蔗糖次之（由一分子葡萄糖和一分子果糖构成），葡萄糖和麦芽糖（由两分子葡萄糖构成)更次之，淀粉则基本没有甜味。

有的水果，如西瓜、甜瓜，由于所含果糖的比例较大，甜度远高于含糖量更高但以葡萄糖为主的水果，如猕猴桃和香蕉。

此外，水果中还含有不同水平的有机酸（果酸，柠檬酸，酒石酸和鞣酸等），可以使水果吃起来的甜度不那么明显，比如山楂含糖量超过20%，但因为含酸量较多，吃起来还没有含糖量10%～12%的草莓和葡萄甜。

含糖量高的水果是否对减重及糖尿病不利?

对于肥胖或超重人群以及需要严格控糖的糖尿病人群来说，水果是不是必须“拉黑”的食物呢？李晨钟说，对于这类人群，由于往往需要控制摄入食物的总热量，因此对含糖量较高的水果有必要进行适当的限制，可以尽量少吃或不吃，尤其要注意的是有些不太甜但含糖量较高的水果，比如火龙果、百香果。

而那些含糖量高且甜度高的水果就更要注意了，因为这些水果含水量往往较少，进食后容易引起餐后血糖明显上升且热量摄入超标，比如鲜枣、荔枝。

减肥人士最好选择糖少的水果

李晨钟建议，减肥人士最好选择糖少的水果，含糖量最好小于10%，如草莓、西瓜、木瓜等。樱桃番茄（圣女果）也属于水果，含糖量不到5%，更适合减肥人士。但必须要说明的是，即使是含糖量较少的水果，也要限制总热量，平均一天吃下去的水果不建议超过200克（指去皮取核后可食部分的重量）。

当然，是否需要减肥在医学上也是有科学标准的，并不是自己觉得自己胖，就要对各类水果敬而远之。

服药控制血糖时要注意避开几类水果

李晨钟还提醒，对于需要控制血糖的人群，除了选择含糖量低的水果，每天摄入的水果总量不超过200克（指去皮取核后可食部分的重量）外，还有一些细节需要注意。

首先，水果应该在两餐之间作为加餐用，不建议饭后马上食用；其次，不能用水果代替蔬菜，即使是含糖量低的水果也不行；另外，病情加重、血糖较高或血糖波动较大时，可暂时停止吃水果，换用青瓜、西红柿等代水果。

尤其需要注意的是，糖尿病患者如服用他汀类调脂药或钙拮抗剂类降压药，服药期间，不建议食用西柚、柠檬、酸橙等水果，以免药物不良反应。

（记者 张宇）