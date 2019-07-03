最热伏天近 趁个“天灸墟”
周洁莹
昨天是一年一度的“三伏天天灸”开贴，近两万人来到广东省中医院，像“趁墟”一样加入这场冬病夏治养生盛宴。“腰酸腿痛睡不好，贴一贴觉得爽利舒服多了，我每年都来。现在的药贴比以前先进了，只用贴半个小时，方便。”住在大德路附近的市民李阿姨对记者说。
李滋平主任介绍，岭南传统天灸是通过药物刺激人体特定穴位，通过经脉脏腑功能的调节而起到防病治病作用。“三伏天天灸”是以中医“冬病夏治”为理论依据，在初伏、中伏、末伏进行天灸治疗。因其是最炎热的节气，运用辛温等药物在穴位上贴药治疗，因此有温煦阳气、驱散内寒的作用。“岭南地区伏天酷热，很多人出汗多、又爱喝冰冻的冷饮，容易导致体内阳气不足，从而易发关节炎、慢性咳嗽等，对付这些毛病，不同穴位的天灸很有办法。”
天灸贴药可防治哪些病症？
肺系相关病症：过敏性鼻炎、慢性咳喘（如哮喘、慢性支气管炎、过敏性咳嗽、慢性肺气肿等）、慢性咽炎、虚人感冒等病症。
痛症：颈肩腰腿痛、膝骨性关节炎、风湿性关节炎、网球肘、胃痛、痛经等慢性疼痛疾病。
其他类：失眠、慢性肠炎、消化不良、慢性盆腔炎、夜尿症、遗尿等。
注意：孕妇、发热者不宜天灸
1.成人一般贴药时间以30～60分钟为宜，小孩时间酌减，2岁以下的婴儿应慎行天灸；所有患者贴药时间均以皮肤所能感受和耐受的灼热感为度，注意避免灼伤皮肤。
2.天灸药物中含有较强的刺激性药物，孕妇不宜进行天灸治疗；另外天灸药物药性偏温，故发热，体温超过38℃的患者不宜天灸。
3.贴药后皮肤有轻微烧灼、刺痛感，揭开后见皮肤红晕，均属正常现象；如出现水泡，应保护创面，避免抓破感染，必要时前来医院处理；出现皮肤过敏者，可搽抗过敏药膏并及时前来医院处理。
4.天灸期间应注意饮食控制，清淡饮食，不宜嗜吃生冷，以防损伤正气影响疗效，不宜食用“发物”，如鸡、鸭、烧鹅、牛肉、虾、蟹、海产品、花生、韭菜、芋头等。
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