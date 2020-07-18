小儿冬病夏治节气贴敷注意啥？

目前我国已经进入伏天，各大医院早以开启“冬病夏治”工作，三伏贴深受群众喜爱，儿童的贴敷也让家长们十分关注，北京中医药大学东方医院儿科主任吴力群表示，小儿生理特点为肺常不足，脾常不足，易于患肺系和脾系疾病，中医五行中“土”对应长夏在脏属脾，“金”对应秋在脏属肺，长夏养阳有培土生金补脾益肺的作用，尤其对儿童有裨益。小儿冬病夏治节气贴敷正是利用夏季天气炎热阳气旺盛的特点进行穴位贴敷，用于治疗呼吸系统疾病和虚寒性疾病的外治法。

吴力群介绍，节气穴位贴敷基于中医理论，其一，天人合一、阴阳理论，《素问·四气调神大论篇》“圣人春夏养阳，秋冬养阴”，夏季是一年之中天气最为炎热的时候，也是阳气最旺盛的时期，故此时宜养阳；其二，经络理论，夏季人体的皮肤腠理疏松，孔穴多开，这时选用热性药物贴敷于特定的穴位，药物更易于透达肌肤，渗入经络，鼓舞激发人体的阳气，提升正气；其三，五行理论，《素问·六节藏象论篇》“长夏胜冬”，意思是长夏阳气可以克制冬季的寒凉，在夏季补足人体阳气，冬季则不易被寒凉侵袭，能起到防治呼吸系统疾病的效果。那么小儿节气贴敷有哪些要求和注意事项呢？

1.适宜的儿童人群

儿童哮喘、慢性咳嗽、慢性咽炎、过敏性鼻炎、腺样体肥大、反复呼吸道感染、遗尿、慢性腹泻者，以及虚寒体质儿童表现为体弱易生病、活动爱出汗、冬季手足发冷、进食生冷后腹痛腹泻等。

2.贴敷年龄及禁忌

1岁以上儿童均可进行节气贴敷。

禁忌人群：1岁以下的小儿、感冒发烧者、严重过敏体质者、局部皮肤破溃者、支气管扩张患者、恶性肿瘤患者、急性传染病患者等，不宜进行节气贴敷。

3.贴敷的时辰

《素问·生气通天论》“平旦人气生，日中而阳气隆，日西而阳气已虚”。平旦为寅时，人体的阳气才开始上升，日出卯时自然界阳气渐盛，因此节气贴敷最佳时间段为上午日出之后，正午12点之前，下午日落西山之后，阳气虚衰，不宜贴敷。

4.贴敷前后的护理

节气贴敷取穴在颈部和背部，因此建议给小儿穿宽松、露背、透气性好的衣服。贴敷后注意以下情况：①风扇、空调冷气不能直接对着小儿吹；②适当限制小儿的活动量，以免汗出影响贴片的粘附性；③家长应注意观察和询问孩子贴敷后反应，至少每30分钟一次，可随时解开贴片，查看皮肤情况，若有明显瘙痒、发热、疼痛，或者皮肤发红、出皮疹则应及时揭去贴片；④贴敷后不能在太阳下暴晒，尤其是正午前后时间，以免皮肤出疹、起泡；⑤贴敷当天可以洗澡，但不宜搓洗贴敷局部，不宜游泳；⑥贴敷后饮食禁忌海鲜鱼虾、牛羊肉等发物，不宜进食冰镇冷饮。

5.贴敷时长

小儿皮肤薄嫩，穴位贴敷较成人药物易于吸收，效果更好。小年龄儿童，贴敷时间需要缩短，以免出现皮肤不良反应。一般情况下，1～3岁幼儿贴敷时间为1～2小时；3岁以上儿童贴敷时间为2～4小时。药性温和刺激小的贴片以及年长儿童可适当延长贴敷时间。

6.皮肤反应

贴敷后少数体质敏感者或者贴敷时间过长，局部皮肤出现发红、细小皮疹为正常反应，下次贴敷时可缩短贴敷时间，或更换贴敷穴位。个别特殊情况出现水泡者，若是小水泡，可自行吸收，不需要特殊处理；若出现大水泡，需要到医院进行处理。