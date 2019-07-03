丙肝目前已可完全治愈

是不是只对乙肝耳熟能详、心有余悸？其实丙肝才属于真正的“沉默杀手”——国家卫健委数据显示，近10年来我国丙型肝炎病毒感染报告病例数逐年上升，近5年来每年报告患者约20万例，我国目前约有1000万丙肝患者。广州市卫健委主任、广州市传染病研究所所长唐小平教授表示，丙肝隐蔽性强，目前已可完全治愈，希望关键性治疗用药能被纳入医保当中。

丙肝隐蔽性强但可被治愈

唐小平介绍，丙肝是一种很隐匿的疾病，甚至日常文身、打耳洞等行为，一不小心都可能导致丙肝上身，而感染后即使是急性期病人也很可能不会感到不适。85%的丙肝病人都会发展为慢性，如果没有进行治疗，可能会在20年后发展为肝硬化，如果病人本身喜欢饮酒或有脂肪肝，这个进程还会短一些。

唐小平介绍，早期的丙肝治疗主要是干扰素治疗，其治愈率为60%～70%，治疗周期为1～2年，而且副作用较大，有些患者因为耐受不了而不得不中断治疗。近年来，随着直接抗病毒药（DAA）的问世， 丙肝已经可以被治愈。

据介绍，丙肝病毒有不同的基因型，丙肝治疗的抗病毒药物一开始多是单一基因型或者是少量基因型，目前已经有了泛基因型的抗病毒药物。在治疗疗程上，也从早期的48周缩短到24周、12周，现在更是有了8周的新突破。以格卡瑞韦哌仑他韦片为例，对于初治、无肝硬化的所有主要基因型（基因1-6型）丙肝患者，病毒学治愈率高达99%以上，且疗程可短至8周。该方案同时适用于任何程度的肾功能损害患者（包括进行透析的患者）且无需调整给药剂量，病毒学治愈率近100%，为更多的丙肝患者提供了治愈的机会。

据悉，世界卫生组织此前提出2030年消除病毒性肝炎作为公共威胁的全球战略目标，格卡瑞韦哌仑他韦片被列为该组织丙肝治疗指南推荐用药之一。

口服DAA方案治愈率高

在唐小平看来，我国距离实现世界卫生组织的预定目标还有较大差距，而治疗费用就是一大现实难题，部分患者因为无力支付只得放弃、中断治疗。

他介绍，目前仅有干扰素治疗被纳入医保。干扰素治疗一年的费用大约为6万元，个人支付20%也要花费1万多，且这种治疗方式治愈率不理想、副作用大。与之相比，口服DAA方案治愈率高，疗程更短，安全性良好，是目前国际上治疗丙肝的主流选择。

据了解，浙江、吉林、安徽、天津、山东等省市已把部分直接抗病毒药物纳入医保了。唐小平呼吁，希望广州尽早将包括更短疗程的泛基因型方案等多个直接抗病毒药物纳入医保。

最新消息称，自6月底起，8周泛基因型方案——格卡瑞韦哌仑他韦片已在广东省多家医院开出处方，包括北京、上海、河南、浙江、湖北、陕西等地都有患者陆续用上了这一方案。