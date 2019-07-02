首届南疆重症急性胰腺炎规范化救治和临床营养实施高峰论坛在阿克苏举行

7月2日，首届南疆重症急性胰腺炎规范化救治和临床营养实施高峰论坛暨黎介寿急性胰腺炎专家工作站成立仪式在新疆阿克苏地区第一人民医院举行。

国际著名普通外科学专家、中国工程院黎介寿院士在解放军东部战区总医院通过远程形式出席了本次论坛，解放军东部战区总医院重症急性胰腺中心主任李维勤、新疆医科大学第一附属医院重症医学科主任于湘友、阿克苏地区科协主席热汗古丽·买买提、阿克苏地区援疆指挥部人才组副组长、地区卫健委副主任陈兵、人民网·人民健康副总经理董雪松、解放军东部战区总医院全军普通外科研究所内镜中心主任汪志明、阿克苏地区第一人民医院党委书记、副院长程庆林、阿克苏地区第一人民医院院长涂建锋、解放军东部战区总医院主任护师、总护士长叶向红以及来自于浙江省人民医院、浙江大学医学院附属第一医院、新疆医科大学第一附属医院、石河子大学医学院第一附属医院、阿克苏地区八县一市医疗机构的专家、学者、医护人员出席了本次论坛。

程庆林书记在致辞中表示，首届南疆重症急性胰腺炎规范化救治和临床营养实施高峰论坛暨黎介寿急性胰腺炎专家工作站的成立，必将为阿克苏地区第一人民医院的发展带来新的机遇，助推医院重症急性胰腺炎诊治水平的不断攀升，阿克苏地区第一人民医院将全力推动专家工作站成为医院高质量发展的“智力引擎”，为医院“三个转变”“六个中心”发展理念提速增效，实现医院高效、健康、有序发展。

新疆危重症学专业委员会主任委员、新疆医科大学第一附属医院重症医学科主任于湘友表示，阿克苏地区第一人民医院在全体“组团式”援疆干部的倾情付出下得到了快速发展，信息化建设水平得到全面提升，重症医学是一个医院综合水平的体现，“组团式”援疆干部的付出与努力有效提升了阿克苏地区第一人民医院乃至了整个南疆地区重症医学水平提升，让新疆本地的医务工作者备受鼓舞。

阿克苏地区援疆指挥部人才组副组长、地区卫健委副主任陈兵表示，中组部医疗人才“组团式”援疆工作开展以来，通过浙江省后方医院的持续接力帮扶，阿克苏地区医疗卫生事业得到了快速发展，地区第一人民医院获批成立急性胰腺炎专家工作站，将推动阿克苏地区乃至南疆区域医疗科研学术的发展，地区第一人民医院要充分发挥龙头医院的示范带动作用，珍惜黎介寿院士团队给予大力支持的良好机遇，加快重点专科、临床重点实验室建设，提高阿克苏地区基层医疗水平的提升。

阿克苏地区地区科协主席热汗古丽·买买提指出，此次重症急性胰腺炎规范化救治高峰论坛的召开和专家工作站的落户，为地区医教研水平提升、科研项目开发、高层次人才培养、医疗科技交流合作搭建了一个很好的平台，地区也将积极为专家工作站的工作提供便利，争取推动更多的项目实施与落地。

本次会议还举行了AP-net新疆分中心揭牌仪式及南疆重症急性胰腺炎诊治中心揭牌仪式，AP-net平台由解放军东部战区总医院重症急性胰腺中心发起设立，定位于重症急性胰腺疾病的学术交流、多学科联动、远程会诊、网络转诊等功能于一体的综合性平台。该平台目前共覆盖医院数千家医院网络，聚合了大量的权威医疗专家，为中国重症急性胰腺炎多学科的诊疗发挥了非常重要的作用。AP-net新疆分中心及南疆重症急性胰腺炎诊治中心的设立，将为南疆地区重症急性胰腺炎的治疗提供强力的技术和专家资源的支持。

解放军东部战区总医院重症急性胰腺中心主任李维勤指出，解放军东部战区总医院有着悠久的历史与良好的文化传承，培养了大量的医学大家，对推动中国医学发展发挥了很大的作用，重症急性胰腺中心是由黎介寿院士发起设立，目前已经成为了国家大型的重症急性胰腺诊治中心， AP-net新疆分中心及南疆重症急性胰腺炎诊治中心的建立，将积极服务于南疆地区重症胰腺炎的诊治，服务南疆人民健康水平提升。

黎介寿院士通过远程对本次会议的召开表示祝贺，他指出，AP-net新疆分中心及南疆重症急性胰腺炎诊治中心设立后，希望广大医务工作者通过平台联动，提高重症急性胰腺炎乃至腹腔重症感染、急重症的诊治水平，希望这项工作通过在南疆的试点推广至新疆地区乃至全中国，促进健康中国的建设的推进。同时，黎介寿院士对阿克苏地区的医务工作者提出勉励，期望全体医务工作者积极落实健康中国战略，积极发挥自己的专业价值，为中国人的健康作出自己的贡献。

本次论坛针对阿克苏地区八县一市医疗机构以及新疆其他地区、西藏地区部分医疗机构的基层医护人员举办了重症胰腺炎相关护理、诊疗专业培训。同时，在阿克苏第一人民医院，专家学者们还挤出时间进行了疑难病例讨论、疑难手术实施等相关工作。首届南疆重症急性胰腺炎规范化救治和临床营养实施高峰论坛的举行，将进一步提升整个南疆地区重症急性胰腺炎规范化救治和临床营养实施技术水平，造福南疆地区人民，服务健康中国。