小儿大便不调喝四花茶
广州中医药大学第一附属医院儿科主任医师 许 华□主治医师 欧阳学认
大便不调是儿科常见症状，提示脾胃运化功能失常。大便不调可分为大便秘结、大便稀烂，且分虚实。大便秘结主要原因是燥热内结，常兼肝火旺盛、食积内停，虚证则因气血两虚；大便稀烂实证多属脾胃湿热，虚证多见脾气虚弱。饮食调理原则上，燥热者应清热润肠通便，食积内停者应消食化积，气血两虚者则补益气血，湿热者则清热化湿，脾气虚弱者应健脾化湿。对于大便稀烂实证，伴随味臭、胃口差、舌红、苔黄厚等症状的小儿，推荐饮用四花茶。
取木棉花10克、金银花5克、扁豆花10克、鸡蛋花10克，一起放入锅中，加水适量，大火煮20分钟，去渣，每天分多次代茶饮，连服3天。方中，木棉花能清热、利湿、解毒；金银花可清热解毒、疏散风热；扁豆花能健脾化湿、和中消暑；鸡蛋花清利湿热、清肠止泻。诸药同用，有清热化湿的功效。
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