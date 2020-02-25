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儿童防疫 试试太子参三花茶

2020年02月25日08:40 来源：广州日报

　　新冠肺炎各年龄段人群普遍易感，儿童也不例外。广州中医药大学第一附属医院儿科主任许华教授从中医的角度分析说，新冠肺炎属于中医“瘟疫”的范畴，具有寒湿蕴结化热的特点。而儿童普遍肺脾不足，脾胃虚弱，易引起湿浊内生。她结合临床经验和儿童的体质特点，从“健脾化湿、清热消滞”入手，开出下面这道儿童防疫茶供参考——

　　太子参三花茶

　　组成：太子参10克，金银花10克，木棉花10克，鸡蛋花10克，神曲3克，山楂10克。

　　煎法：加水3碗，水开后煎煮20分钟（可加少许白砂糖一起煮），静置10分钟后，去渣取汁。

　　用法：1岁以下儿童，每次30毫升，每天2次；1岁~3岁儿童，每次50毫升，每天2次；3岁~6岁儿童，每次100毫升每天2次；7岁~14岁，每次150毫升，每天2次，连服三天。

　　功效：健脾化湿，清热消滞。太子参健脾益气而不温燥，补益肺脾；木棉花、鸡蛋花为岭南道地药材，清热祛湿不伤正气；金银花清热解毒，山楂、神曲消食导滞助脾胃运化，防痰湿内生。这道茶口感良好，适合儿童防疫期间服用。（全媒体记者翁淑贤 通讯员梁锐、张秋霞）

(责编：许晓华、崔元苑)


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