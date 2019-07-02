女子喝网红祛湿茶后全身起红疹
一女士喝了网购茶后，身上布满红疹，店铺客服称这是身体在排湿气，到医院才知是过敏性皮炎。7月1日，武汉市第一医院药学部胡磊博士提醒，服用中药、药膳、保健食品等后出现身上皮肤瘙痒和起疹子的情况，应及时就诊，不排除严重药物过敏的可能。
47岁的潘女士几年前看过中医，说她体内湿气较重，怕苦的她一直不敢吃中药。半个月前，朋友向她推荐了一款网上热销的红豆薏米芡实茶，说是能帮助排出体内湿气。潘女士怦然心动，赶紧在网上下了单。喝到第二天，她发现前胸后背冒出一些红疹，联系的客服称是茶起效了，湿气被排出来了，让她继续饮用。
又喝了两天，潘女士身上的红疹越来越多，也越来越痒。6月28日一早，实在无法忍受的潘女士来到武汉市第一医院皮肤科看诊，被诊断为过敏性皮炎。医生建议她立即停饮祛湿茶，经过几天的抗过敏治疗，7月1日潘女士前来复诊时身上的皮疹已经痊愈。
潘女士拿着网购的红豆薏米芡实茶找到了正在药师咨询门诊坐诊的胡磊博士，他仔细查看了包装上的成分，上面有十余种成分，但没有明确的保健食品相关批准文号。胡磊告诉她，红豆薏米芡实茶确实有祛湿功效，多表现为小便增多，而不是全身出红疹。
胡磊介绍，曾有患者服用中药后全身发疹、起水疱，误以为是在“排毒”，拖了几天到医院来才知道是严重的药物过敏，后在医院住院治疗了近一个月才好。他提醒市民，一旦服用中药、药膳、保健食品等后出现皮疹和瘙痒等情况，过敏可能性很大，应及时就医，以免延误病情。（记者刘璇）
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