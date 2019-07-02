孕早期压力大，儿子精子差

众所周知，女性孕期应保持好心情。澳大利亚西澳大学的生殖医学教授罗格·哈特发现，如果孕早期不幸经历了一些压力性事件（如情感问题、事业受阻等），很可能会影响男性后代的生育能力。

为考察孕妇承压水平对儿子精子计数的影响，研究团队选取约3000名女性进行研究。1989~1991年期间，这些参试者均处于孕期，研究人员分别在孕18周和孕34周对这些孕妇完成调查问卷，记录她们在前几个月经历过的压力性生活事件。期间，这些女性总共诞下1454名男孩。之后，研究人员对他们进行了为期20年的追踪调查。当孩子们成长至20岁时，有643人自愿接受了睾丸超声波检测，并提供了精液和血液样本用于分析。结果显示，母亲在胎儿发育前18周经历过3起以上压力性生活事件，其男性后代的精子计数比同龄人少1/3，迁移率低12%，他们的睾酮含量也低了约10%。相比之下，怀孕晚期经历的压力性生活事件对儿子的精子计数无明显影响。

研究人员表示，怀孕初期是胎儿器官发育最容易受损的阶段，因此，孕早期保持良好的心情对孕妇非常重要。▲ （卢一飞）