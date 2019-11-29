环境压力会限制女性做出战略决策的能力
据英国《自然·气候变化》杂志近日发表的一篇论文，科学家在非洲和亚洲的气候热点地区调查发现，环境压力会对女性的能动性——做出有意义的选择和战略决策的能力——造成负面影响。这类压力源引起的家庭适应策略会增加女性所要承担的责任和负担。
根深蒂固的社会结构在家庭、社区和国家层面会得到加强，这会影响男性和女性的个体体验及其对气候变化的反应。在这一背景下对性别进行考察，突出表明了在气候变化、社会结构和生计敏感性限制了流动性、资源获取和分工的地区，可持续、平等且有效的适应有多么重要。
此次，英国东安格利亚大学国际发展学院研究人员尼特亚·罗及其同事，通过25个案例研究，评估了女性能动性对于适应响应的影响。案例研究共包括来自非洲和亚洲的几千个家庭，覆盖三种不同的农业生态区：半干旱、山区以及冰川补给河流流域和三角洲。研究团队发现，在大部分案例中，男性为了工作而移居、女性工作条件恶劣，加之制度失灵或贫穷，限制了女性在环境压力条件下做出战略决策的能力。调查还发现，即使家庭结构和社会规范支持女性能动性，环境压力仍会对她们造成负面影响。
通过识别不同背景下会抑制女性能动性的共通条件，这项研究得出，女性和流动工作的男性的工作条件以及贫乏的物质条件，是增强适应气候变化能力所需解决的主要障碍。（记者张梦然）
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