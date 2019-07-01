北京市健宫医院：呼吁关注血压 倡导健康生活方式

在5月17日“世界高血压日”之际，由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动，同期在北京启动。

“为爱发声”项目在全国范围内50余个城市，300多个的企业、地标、医院、药店内进行高血压疾病的患教和义诊活动。北京市健宫医院也在其中。