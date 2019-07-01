推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠

点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

编者的话：糖尿病是世界各地极为常见的疾病，目前不管是发达国家还是发展中国家，糖尿病(特别是2型糖尿病)的发病率都明显增加。近年来临床研究表明，在应用西药降糖药的基础上，中医单方对糖尿病也有较好的辅助治疗作用。

山楂：活血降糖

方法：取干山楂6克，每天泡水喝，或把山楂加木糖醇制成山楂片、山楂汁或山楂酱，每天饭后吃少许。

点评：有些人认为山楂酸甜，所以糖尿病人不能吃，其实，根据临床观察，山楂有较好的活血降糖作用。山楂的主要成分是黄酮类物质,对心血管系统有明显的改善作用。目前,从山楂中分离的黄酮成分有30余种，这些营养成分对于糖尿病人防止并发症尤其是血管并发症有很大好处。

常吃山楂可推迟糖尿病并发症出现的时间。山楂的升糖指数很低，它含有的解脂酶能促进胃液分泌,极大提高对脂肪类等食物的消化能力。身体的消化能力好了,吸收能力才能提高,机体也就更加健康。

如果合并高血压，还可以用菊花10克、生山楂30克一起熬水喝。菊花可明目、降血脂、保肝，山楂可降血脂、保护肝脏。但山楂只消不补，脾胃虚弱者不宜多食；山楂有收敛和刺激胃黏膜的作用，老人脾胃功能薄弱，儿童脾胃功能发育尚未完全，多吃山楂会耗伤胃气，降低消化能力，引起消化不良或消瘦等；孕妇、胃酸分泌过多者、病后体虚及患牙病者不宜食用；普通人群，也不宜长期进食过多山楂，否则会导致营养不良、贫血等；山楂具有降血脂的作用，血脂过低的人多食会影响健康。

荔枝核：止渴降糖

方法：荔枝核烘干研末，饭前30分钟温水送服10克，每日3次。

点评：荔枝核为荔枝果实的干燥成熟种子。荔枝核含皂甙、鞣质、α-(亚甲环丙基)甘氨酸。给小鼠皮下注射α-(亚甲环丙基)甘氨酸，能降低血糖和肝糖元。

李时珍《本草纲目》中记载，荔枝核能“止渴，益人颜色，食之止烦渴”。古今医家认为，消渴病不宜用辛燥之品，惟恐其伤阴耗液。荔枝核虽然性温，乃温燥耗散之味，但用它治疗糖尿病，不但没有伤阴液之嫌，反而能补肾养脾胃，滋阴降火。长期服用荔枝核，患者无不适感，但个别患者，用药后有大便干燥的现象，可能与其中含有鞣质有关。加润肠通便药后，大便即可恢复正常。

柠檬：生津降糖

方法：准备鲜柠檬约30～50克，加鸡肉100～200克炖熟后，饮其汁并食鸡肉，一日内分1～2次吃完。或每天以鲜柠檬30～50克，榨汁或泡水喝，分3次喝完，10～15天为1个疗程。相隔10～15天再进行第2疗程。

点评：柠檬被誉为“柠檬酸仓库”，既可用来调制饮料佳肴，也可制造化妆品和药品。营养学界流传一个典故，讲的是宋美龄能活到106岁高龄，与酷爱柠檬有关。原来，她的早餐常是一杯柠檬水，平时外出也常常带上柠檬汽水解渴，连平时炒菜也用柠檬来调味。柠檬富含维生素C，可以提高毛细血管的弹性，增强人的抗病能力，对女性的皮肤保养也很有好处。

柠檬含糖量很低，且具有止渴生津、祛暑清热、化痰、止咳、健胃、健脾、止痛、杀菌等功效，对糖尿病、高血压和高脂血症都有很好的防治效果。柠檬这种特性对糖尿病患者来说也非常重要。

现代研究证明，柠檬中的一种特殊成分圣草枸橼苷可大大减少糖尿病患者肝、肾以及血液中过酸化脂肪的含量，并能预防脏器功能障碍和白内障等并发症。柠檬还有助预防和改善心血管病，高血压、心肌梗死患者常喝点柠檬饮料，对改善症状有益。此外，柠檬中含有大量维生素C，对糖友预防感染很有帮助，并能增强机体免疫力。

萝卜：消食降糖

方法：用红皮白肉萝卜捣碎榨取汁150毫升为1次量，早晚各服一次，7天为一疗程，可连服3～4个疗程。

点评：此方见《卫生易简方》卷之五消渴方载：“用萝卜生捣汁服大效”。萝卜性味甘、辛、平、微凉，能清热降火、生津补液，具有健胃消食、止咳化痰、顺气解毒等功效。

本方适用于肺燥胃热型糖尿病，表现为容易饿、烦渴多饮、口干舌燥、大便燥结、尿频等。属上、中消证，即现代医学的轻、中型。如病久不愈，转为下消，表现为尿如膏脂、多食易饥、形体消瘦、腰膝酸软、头昏耳鸣、全身瘙痒等时，即为现代医学的重型糖尿病，易发生酮症酸中毒。此时阴液、精血耗伤已趋严重，治疗时应益气养阴、培本生津，并应及时就医。